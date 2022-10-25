В Карелии проиндексированы детские пособия в полном объёме после публикаций RT

Жители Карелии, пожаловавшиеся в проект «Не один на один» на отсутствие индексации детских пособий, получили денежные средства в полном объёме. В августе в редакцию обратились сразу несколько семей, в том числе многодетные, которым не повысили пособия, привязанные к прожиточному минимуму. После публикаций RT историей заинтересовалась Генпрокуратура. Пособие на детей от трёх до семи лет проиндексировали, а выплаты на третьего и последующего ребёнка не изменились. Оказалось, что региональный закон не предполагал перерасчёт в течение года. Прокуратура инициировала поправки в законодательные акты. После их принятия семьям начислили пособия в полном объёме.

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РИА Новости

© Мария Девахина

Семьям из Карелии проиндексировали детские пособия в полном объёме после публикаций RT. До обращения в проект «Не один на один» они не могли добиться повышения выплат в связи с незапланированным изменением прожиточного минимума. Речь шла о денежной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, а также на третьего и последующих детей. У тех, кто подавал заявления до июня текущего года, размер пособий остался на прежнем уровне, тогда как остальным начислили индексированные суммы. При этом перерасчёт детских пособий должен был производиться в беззаявительном порядке.

Как рассказала RT одна из матерей, обратившихся в проект «Не один на один», Юлия Жукова, чтобы решить эту проблему, в Карелии был принят закон о ежемесячной денежной выплате на третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста, согласно которому семьям, подавшим в 2021 году заявление на получение этого пособия в беззаявительном порядке, будет произведён перерасчёт размера выплаты до величины прожиточного минимума 2022 года.

«Мы победили, — радуется Юлия. — Спасибо, что помогли нам. Теперь выплату на третьего ребёнка, полученную с января по июнь этого года, перерассчитают до размера величины прожиточного минимума. Нам также сообщили, что при следующем изменении прожиточного минимума размер выплаты будет меняться автоматически в беззаявительном порядке».

Многодетная мать Светлана Шеина также получила индексированные пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет и на третьего и последующих детей.

«Спасибо большое за помощь, — благодарит Светлана. — За то, что вы писали статьи, отправляли запросы в прокуратуру. Перерасчёт сделали не только по одной выплате, которую я получаю на детей от трёх до семи лет, но и на третьего ребёнка. Ещё и перерасчёт будет не с июня, а с января этого года».

С 1 июня 2022 года размер пособия на третьего и последующих детей составляет 17 083 рубля для жителей северной части республики и 15 954 рубля — для жителей Карелии. Всего в 2022 году в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 446,6 млн рублей, отмечается на официальном интернет-портале Республики Карелия.

Нецелесообразная мера

Семьи из Карелии, среди которых были многодетные, обратились на RT в августе этого года. Они пожаловались, что им не были проиндексированы детские пособия, привязанные к прожиточному минимуму — денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, а также на третьего и последующих детей. Повышенные суммы пришли им на счёт, однако потом были удержаны.

В Министерстве социальной защиты Республики Карелия ранее поясняли RT, что размер ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет подлежит перерасчёту с 1 января года, следующего за годом обращения за её назначением.

По словам главы ведомства Ольги Соколовой, тем, кто подавал заявления до 1 июня этого года, выплата с 1 июня осуществлялась в размере 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума, действовавшего на момент подачи заявления. При этом индексация пособия на третьего и последующих детей и вовсе не была предусмотрена региональным законодательством. В соответствии с законом Республики Карелия от 16.12.2005 №927-ЗРК оно начислялось в размере прожиточного минимума по социально-демографической группе «Дети», установленного в республике на год обращения за её назначением.

Вместе с тем, по словам Соколовой, власти Карелии направляли обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой внести изменения в законодательство, чтобы появилась возможность производить перерасчёт выплат в течение года в зависимости от изменения прожиточного минимума. Однако Минтруд РФ ответил, что данная мера будет нецелесообразной, так как изменение величины прожиточного минимума два раза за год является исключением из общего правила.

Нарушением прав жителей Карелии заинтересовалась прокуратура. После проведённой проверки в региональное правительство было внесено представление. В надзорном ведомстве констатировали, что одни и те же ежемесячные денежные выплаты на детей осуществлялись гражданами, подавшими заявления до 1 июня 2022 года на прежних условиях, а тем, кто подал заявления после 1 июня, они были проиндексированы.

При этом перерасчёт должен был производиться, по словам прокуроров, в беззаявительном порядке. Чтобы исправить эту ситуацию по инициативе прокуратуры, на эти нужды было запрошено дополнительное финансирование, а также подготовлена новая редакция закона Республики Карелия о ежемесячной денежной выплате на третьего и последующих детей. После чего семьи получили оба пособия с индексацией и перерасчётом с начала этого года.