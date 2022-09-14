В Карелии после запроса RT в прокуратуру меняют закон о детских пособиях

Прокуратура Республики Карелия инициировала поправки в местный закон после публикации RT о проблеме с индексацией детских пособий в регионе. Проведённая специалистами надзорного ведомства проверка подтвердила, что некоторым семьям не были повышены выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также на третьего и последующих детей. По этому нарушению внесено представление главе регионального правительства. Как рассказали обратившиеся в проект RT «Не один на один» жительницы Карелии, они получили положенные по закону суммы, но лишь по одной выплате — на детей от трёх до семи лет. Индексация пособия на третьего и последующих детей до сих пор не проведена из-за пробела в региональном законодательстве. Благодаря содействию прокуратуры уже разработаны поправки, которые позволят в ближайшее время проиндексировать и эту выплату.

Детская площадка в Зарецком парке в Петрозаводске

РИА Новости

© Илья Тимин

По инициативе прокуратуры Республики Карелия разработана новая редакция регионального закона о ежемесячной денежной выплате на третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста, сообщили RT в надзорном ведомстве. Поводом к изменению послужили жалобы местных жителей на отсутствие индексации детских пособий после повышения прожиточного минимума в июне этого года.

Ранее в проект «Не один на один» обратились несколько жительниц Карелии, которые рассказали, что им проиндексировали пособия на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, а также на третьего и каждого последующего ребёнка, однако затем часть средств удержали. В результате суммы выплат остались на уровне прошлого года.

Прокуратура усмотрела в этом нарушение прав семей и внесла в региональное правительство соответствующее представление.

Индексация не предусмотрена

После публикации RT обратившиеся в проект «Не один на один» матери рассказали, что им выплатили проиндексированное пособие на детей от трёх до семи лет.

«В августе пришла доплата за три месяца — июнь, июль и август. В этом месяце ждём повышенную сумму», — говорит жительница Петрозаводска Анна Константинова. При этом она отмечает, что другое пособие — на третьего и последующих детей — так и не было проиндексировано.

Эту информацию подтвердили ещё две героини публикации — Светлана Шеина и Юлия Жукова.

«Пособие на детей от трёх до семи лет нам проиндексировали, а на третьего и последующих детей — нет, — рассказывает Шеина. — Приходит старая сумма, которая была до повышения. Опять получаю отписки. Говорят, что индексация размера выплаты законодательством не предусмотрена. Когда я повторно обратилась, чтобы уточнить, будет ли перерасчёт после переоформления этого пособия за те месяцы, когда я его не получала в повышенном размере, мне сказали, что перерасчёт за предыдущий период не предусмотрен. Получается, за те месяцы, в которые индексация прошла, но мы ничего не получили, сумма уйдёт кому-то в карман».

По словам Юлии Жуковой, она обратилась в местные органы соцзащиты, чтобы уточнить, будет ли ей проиндексирована сумма выплаты после её оформления, на что получила ответ: «Всё, что надо, вам начислят».

«Мне не пояснили, как это будет проведено. Сказали только, что по пособию на третьего и последующих детей мне установлена сумма по прожиточному минимуму на 2021 год, так как я оформляла его в прошлом году», — говорит женщина.

Не принимались комплексные меры

RT направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой разъяснить, когда семьи получат проиндексированные пособия. В ведомстве напомнили, что по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, проведённого Владимиром Путиным весной этого года, правительство должно было представить предложения об увеличении размеров социальных выплат и повышении величины прожиточного минимума.

Во исполнение этого поручения было издано постановление правительства РФ от 28.05.2022 №973, определяющее порядок решения поставленных задач.

«В целях увеличения социальных доходов семей, выплачиваемых дифференцированно к величине прожиточного минимума, принято решение о её увеличении с 01.06.2022 на 10%. Соответствующую работу поручено провести во всех регионах», — комментируют в ведомстве.

При этом в прокуратуре констатируют, что в Карелии указанное поручение было исполнено не в полном объёме: величину прожиточного минимума проиндексировали, но комплексные меры к снижению уровня неравенства населения по доходам не принимались.

«В регионе вопреки требованиям начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры Генераловой А.А. и поручению главы государства формировалась ненадлежащая правоприменительная практика, дискриминирующая семьи. Проверка показала, что одни и те же ежемесячные денежные выплаты на детей осуществлялись гражданам, подавшим заявления до 01.06.2022, на прежних условиях, а подавшим заявления после 01.06.2022 — с учётом проведённой индексации. При этом в соответствии с основными требованиями к порядку назначения и осуществления выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума с 1 января года, следующего за годом подачи заявления, перерасчёт производится в беззаявительном порядке», — подчёркивают в прокуратуре.

Для решения проблемы была организована работа по устранению недостатков и выделению дополнительного финансирования соответствующих расходных обязательств, а также разработана новая редакция закона Республики Карелия о ежемесячной денежной выплате на третьего и последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста.