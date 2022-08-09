Жители Карелии жалуются на отсутствие индексации детских пособий

В проект «Не один на один» обратились сразу несколько семей из Карелии, в том числе многодетные. Они жалуются на проблемы с индексацией детских пособий в регионе, привязанных к прожиточному минимуму. В частности, речь идёт о ежемесячных денежных выплатах на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, а также на третьего и каждого последующего ребёнка. С 1 июня в связи с повышением прожиточного минимума размер этих пособий должен был вырасти. Семьи получили проиндексированные выплаты, однако потом часть средств была удержана. В итоге суммы пособий остались на уровне прошлого года. В Минсоцзащиты Карелии отмечают, что в региональном законе не прописан перерасчёт выплат на детей в течение года исходя из изменения величины прожиточного минимума. При этом прокуратура республики констатировала нарушение прав семей и взяла ситуацию на контроль.

РИА Новости

© Мария Девахина

В мае этого года по поручению президента России Владимира Путина на 10% был увеличен прожиточный минимум, а также проиндексированы пенсии, минимальный размер оплаты труда и детские пособия. Однако не во всех регионах жители получили повышенные выплаты. В редакцию RT обратились несколько семей из Карелии, которые рассказали, что детские пособия им не проиндексировали.

«Все дети одинаковые»

Многодетная мать из Петрозаводска Варвара Козлова одна воспитывает троих детей. Получает два пособия: на детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячную выплату на ребёнка от трёх до семи лет. В июне ей начислили оба пособия в повышенном размере, но затем часть средств по одному из них удержали.

«Не только мне, много кому начислили проиндексированную выплату от трёх до семи лет в размере 16 116 рублей. Но потом тут же часть этих денег удержали, и к выплате по факту перечислили 14 651 рубль, — рассказала Варвара. — Есть доказательства — скриншоты из приложения соцзащиты. При этом пособие от восьми до 17 лет мне проиндексировали, и я его получила в повышенном объёме».

В Министерстве социальной защиты Республики Карелии женщине пояснили, что на индексацию данной выплаты имеют право только те, кто подавал заявления на её переоформление после 1 июня 2022 года, а удержание произошло по техническим причинам.

«Говорят, что начислили по закону, а программа не пропускает подобные выплаты, — пояснила Варвара. — Я не понимаю, почему так получается, что повысили только тем, кто подал заявления после 1 июня. Но опять же даже им не всем выплачивают так, как надо. Большинству как перечисляли прошлогоднюю сумму, так и перечисляют. Сейчас я одна с тремя детьми, и мне тяжело их тянуть. Тем более по состоянию здоровья я не работаю. У меня рассеянный склероз, работать физически я не могу. Это очень обидно. Почему кто-то должен получать меньше? Все дети одинаковые, и это пособие зависит от прожиточного минимума».

Другая жительница Петрозаводска, Анна Константинова, переоформила пособие на ребёнка от трёх до семи лет в мае этого года. Утверждает, что ей так же, как и Варваре, сначала начислили проиндексированную сумму, а затем часть денег удержали. По словам Анны, региональные власти говорят, что индексируют пособие только тем, кто подал заявления после 1 июня 2022 года. При этом женщина отмечает, что, со слов её знакомых, проживающих в Санкт-Петербурге, им эту выплату повысили и платят в полном объёме, несмотря на дату переоформления. Константинова обратилась в Минтруд РФ, где ей пояснили, что пособие будет проиндексировано, вопрос лишь в сроках, которые надо уточнять по месту проживания.

«Власти Карелии говорят, что у них нет распорядительных документов на индексацию всем. Моя подруга живёт в Санкт-Петербурге, у неё двое детей, в марте она обоим оформила ежемесячную выплату от трёх до семи лет и получает её в повышенном размере. Получается, президент поднял прожиточный минимум внепланово в связи с ситуацией в стране и мире, чтобы помочь гражданам. Но у нас почему-то не хотят этого делать и говорят, что в указе о начислении пособия не предусмотрено это повышение. Но как может быть предусмотрено внеплановое повышение?» — возмущается Анна.

Многодетной матери Светлане Шеиной не проиндексировали не только пособие на детей от трёх до семи лет, но и ежемесячную выплату на третьего и последующих детей.

«Я получаю пособие на двоих детей от трёх до семи лет по 14 651 рублю на каждого и на младшую дочь как многодетная — 13 644 рубля, — объяснила Светлана. — А должна была получать с июня 16 116 рублей и 15 954 рубля соответственно. Сначала мне начислили повышенные суммы, то есть индексация прошла, но потом они сами её отменили, сделав удержание. В Москве и других городах все получили как положено, а у нас — как будто другое государство».

С такой же проблемой столкнулась и многодетная мать Юлия Жукова.

«У меня трое детей. Мне проиндексировали выплату на третьего и последующих детей, когда я переоформляла пособие в декабре 2021 года. Сейчас, как говорят в Минсоцзащиты Карелии, ежемесячные денежные выплаты тем, кто оформлял их в 2021 году, индексироваться не будут, потому что они назначены на год по прожиточному минимуму на 2021 год. При этом в июне было внеплановое повышение, но они отказываются индексировать», — утверждает женщина.

Инга Николаева из Питкяранты растит двоих несовершеннолетних детей. Так же, как и другие жительницы Карелии, она не получила проиндексированное пособие.

«В приложении «Соцзащита» было написано, что порядок начислений изменится с 1 июня, но у меня ничего не изменилось, — рассказала Инга. — Заявление я подавала до этой даты. При этом почему другие выплаты были повышены, а эта нет, мне ответить не могут. Говорят, что ждут ответ от правительства».

Особенности программного комплекса

RT обратился в Министерство социальной защиты Республики Карелии с просьбой разъяснить, по какой причине семьи не получили проиндексированные пособия. В ведомстве подтвердили, что размер ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет подлежит перерасчёту с 1 января года, следующего за годом обращения за её назначением.

«Таким образом, гражданам, подавшим заявление о назначении выплаты на детей от трёх до семи лет до 01.06.2022, выплата с 01.06.2022 осуществляется в размере 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для детей в целом по Республике Карелии, действовавшей в период с 01.01.2022 по 31.05.2022», — говорится в ответе ведомства за подписью министра Минсоцзащиты Карелии Ольги Соколовой.

По её словам, выплата на третьего и последующих детей установлена законом Республики Карелии от 16.12.2005 №927-ЗРК, в соответствии с которым она начисляется в размере прожиточного минимума, установленного в республике по социально-демографической группе «Дети» на год обращения за назначением выплаты. И индексация её размера региональным законом не предусмотрена. Соответственно, тем, кто обратился за ней в 2021 году, она выплачивается в размере прожиточного минимума на 2021 год.

Министр также пояснила, что удержания сумм выплат не производилось.

«Изменение размера с использованием термина «удержано» отражалось в личном кабинете получателя выплаты и связано с особенностями программного комплекса», — сказала она.

При этом Соколова отметила, что, поскольку действующее законодательство предусматривает перерасчёт размера выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет только с 1 января, глава Республики Карелии направил обращение заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением внести изменения в федеральные нормативные правовые акты, допускающие возможность перерасчёта выплат исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей в течение года.

«В своём ответе Минтруд России указал на нецелесообразность внесения таких изменений, — комментирует Ольга Соколова, — поскольку изменение величины прожиточного минимума в 2022 году дважды является исключением из общего правила, обусловленного принятием постановления правительства Российской Федерации от 28.05.2022 №973, предложив при этом правительству Республики Карелии урегулировать данный вопрос с учётом вышеизложенного. С учётом позиции Минтруда России в целях обеспечения единого подхода к перерасчёту социальных выплат в связи с увеличением прожиточного минимума в настоящее время подготовлен проект нормативного правового акта Республики Карелии, предусматривающий перерасчёт выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет с 1 июня 2022 года, который планируется к принятию в текущем месяце».

По словам министра, также разработан законопроект, предусматривающий порядок изменения размера ежемесячных выплат в беззаявительном порядке исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

«Доплаты до новых размеров будут осуществлены после внесения изменений в нормативные правовые акты. Финансовое обеспечение выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет и ежемесячной денежной выплаты осуществляется за счёт средств бюджета Республики Карелии и субсидии из федерального бюджета в процентном соотношении 1 к 99 соответственно», — сказала Соколова.

В Минтруде России на запрос RT на момент публикации материала не ответили.

Вместе с тем, по словам матерей, делом уже заинтересовалась прокуратура Республики Карелии. Так, по итогам проверки установлено, что перерасчёт выплат не был произведён — вопреки требованиям постановления правительства РФ от 28.05.2022 №973 и постановления правительства Республики Карелии от 15.09.2021 №412-П «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелии на 2022 год».

25 июля прокуратура внесла в региональное правительство представление об устранении нарушений прав семей с детьми на получение ежемесячных денежных выплат. Вопрос находится на контроле, отметили в ведомстве.