«Эти знания и навыки будут жизненно необходимы»: сколько тратят россияне, чтобы подготовиться к мобилизации

После объявления частичной мобилизации в России резко возрос спрос на курсы, где учат оказанию первой помощи, тактической стрельбе и другим навыкам, которые могут понадобиться в армии. Такие занятия обходятся дорого. При этом, по оценке экспертов, не хватает и площадок для занятий — последние годы стрелковые полигоны было крайне сложно развивать. Также из-за роста спроса ощущается нехватка инструкторов.

Житель Москвы Александр Соколов (фамилия изменена) подпадает под все критерии частичной мобилизации: 37 лет, служил в армии, проблем со здоровьем нет. Повестку он пока не получил, но на всякий случай решил подтянуть свои боевые навыки.

«Я лично уже посетил занятия по тактической медицине, стрельбе. Интересный курс был, по выживанию при артобстреле. Теперь хочу ещё радиодело подтянуть как минимум. Видно, что везде много желающих научиться. Приходилось упрашивать, чтоб дополнительно взяли, потому что курсы уже были забиты», — рассказывает Соколов.

Стоит подготовка недёшево. По оценке Александра, уйдёт 100—150 тыс. рублей. «Такие расходы далеко не каждому по карману. Люди не бегают, сами хотят научиться, но не имеют возможности. Если бы гражданам тут оказали поддержку, многие бы смогли пройти обучение, чтобы приносить пользу в рядах армии», — рассуждает мужчина.

Спрос вырос молниеносно

«До 24 февраля мы проводили в Москве раз в месяц курс по тактической медицине, где было порядка 30 человек. После начала СВО количество желающих увеличилось вдвое, уже по 60 человек на курсе было. После объявления мобилизации проводим занятия каждую неделю, курсы по 120 человек, а сроки ожидания для подавших заявки увеличились», — описывает рост спроса Андрей Лубягин, руководитель проекта «Технологии выживания».

На базе проекта идут трёхдневные курсы по тактической медицине. С недавних пор к ним добавился ещё ряд новых дисциплин. Например, «Основы радиационной, химической и биологической защиты», «Радиосвязь», «Психология боевого стресса», «Обучение по управлению БПЛА».

«Мы давно думали об этом, а теперь ускорились, взяли в команду методистов и запустили новые направления. Можно сказать, сами мобилизовались», — говорит он.

Лубягин уточняет, что большую часть своих занятий они проводят для военных и бесплатно: на занятия для гражданского населения приходится порядка 10% курсов, сборы на них и финансируют всю работу центра.

«В последнее время желание вспомнить, восстановить или получить навыки в обращении с оружием очень сильно возросло. Это объяснимо: многие понимают, что их могут призвать в армию, а эти знания и навыки будут жизненно необходимы», — рассказывает RT генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР) Дмитрий Нестеров.

Он отмечает, что количество обращений сейчас превышает возможности инструкторского корпуса ФАТСР. «В связи с этим люди ищут другие варианты обучения, находя в интернете «псевдоинструкторов», которые считают, что способны учить людей», — замечает Нестеров.

Андрей Лубягин также говорит, что постоянно сталкивается с другой проблемой — сайт их проекта «Технологии выживания» регулярно копируют мошенники, выставляя собственные реквизиты. «Раз в три дня буквально приходится людей предупреждать», — рассказал Лубягин.

Патроны дорожают, а полигонов не хватает

Дороже всего из базовых курсов обойдётся подготовка по стрельбе. На волне повышенного спроса стоимость этого и без того дорогого увлечения заметно увеличилась. Как замечает Нестеров, внутри федерации рост цен удаётся сдерживать, но её возможностей не хватает, чтобы обучить всех желающих.

Инструктор по стрельбе Игорь К. говорит, что цены на патроны выросли в разы. «Теперь уже за определённые калибры до 50—70 рублей за штуку платить приходится. А 100—150 патронов за одну тренировку отстрелять надо, так что только за патроны 7 тыс. приходится выложить разово», — поясняет он.

По его оценке, необходимо три-четыре занятия на полигоне для того, чтобы человек без фактического опыта и долгой практики (а таких сейчас большинство) мог подтянуть стрельбу. А только аренда полигона стоит 8—10 тыс. рублей, плюс ещё нужны занятия в тире. В результате сумма выходит весьма внушительная.

«Но найти площадку для занятий тоже большая проблема. Долгие годы у нас не развивали полигоны. Даже в Москве буквально два полигона доступны — Алабино и Тушино, а в регионах и того меньше, — поясняет инструктор. — Тиров тоже мало, и с гражданскими им работать неинтересно. Гораздо выгодней с чоповцами. Они каждый год должны переаттестацию проходить. Там человек три патрона отстрелял, а заплатит 12 тыс.».

В ФАТСР подтверждают, что с развитием полигонов давно были проблемы. «Найти участок земли, который будет соответствовать всем требованиям закона, очень сложно. Это не зависит от региона, это зависит от градостроительных планов и собственников земли, которые не хотят, чтобы создавались полигоны и стрельбища. Все проблемы по этому вопросу банально упираются в законодательство», — говорит Дмитрий Нестеров.

Он отмечает, что даже если участок будет выделен под полигон, не факт, что он подойдёт под строгие требования, установленные Росгвардией. «Наши обращения к губернаторам о необходимости привлечь внимание к военно-прикладному виду спорта пока не вызывают ответной реакции», — жалуется глава ФАТСР.

Подготовка инструкторов — первоочередная задача

Если раньше занятия по стрельбе, оказанию первой помощи и т. п. воспринимались как экстравагантное хобби, то сейчас для большинства это насущная необходимость. Однако, как отмечают эксперты, возможности научить всех желающих нет.

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«Вылезли проблемы, которые надо было ещё лет десять назад начинать решать. Учить негде, некому, цены для многих неподъёмные. А ведь эти навыки необходимы каждому патриоту, чтобы быть в состоянии защитить Родину. В советское время была военная подготовка, почти в каждой школе был свой тир, во многих даже из калаша давали пострелять. А сейчас что?» — рассуждает Игорь.

Дмитрий Нестеров считает, что нужна всесторонняя поддержка государства. «Если государство хочет, чтобы гражданин хотел и умел его защищать, то нужен комплексный подход. Это возвращение начальной военной подготовки в школы, поддержка военно-прикладных видов спорта, изменение законодательства и т. п. Убеждён, в настоящее время необходимо создавать все условия и возможности для граждан, которые могут быть призваны, для занятий армейским тактико-стрелковым многоборьем. Да, и эту работу обязательно нужно финансировать и поддерживать на всех уровнях власти», — говорит глава ФАТСР.

Он отмечает, что уже сейчас в связи с повышенным спросом ощущается огромная нехватка инструкторского корпуса.

В центре «Технология выживания» также считают массовую подготовку инструкторов первоочередной задачей. Например, как отмечает Лубягин, базовый курс тактической медицины должен знать каждый гражданин. «Где найти бомбоубежище, как оказать первую помощь в короткий промежуток времени от ранения до госпитализации. Если бы сохранили военную подготовку в школах, это бы все учили там и мы с такими курсами были бы не нужны. А сейчас нужна политика по подготовке инструкторского состава, чтобы сделать эти знания снова повсеместно доступными», — добавляет он.