«Женщинам непросто справиться в одиночку»: в Госдуме просят дать отсрочку от мобилизации педагогам интернатов

Депутаты Госдумы просят предоставить педагогам интернатов и детдомов отсрочку от частичной мобилизации. Об этом RT рассказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По словам депутата, ей приходят cообщения с просьбами не лишать учеников педагогов-мужчин. При этом коллеги-женщины не всегда могут их заменить.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, и включить в него учителей, педагогов интернатов и детских домов. Как рассказала RT депутат, она подняла этот вопрос на заседании комитета Госдумы по просвещению.

«Мне приходит большое количество писем. Только у нас 3,3 тыс. писем, — говорит Лантратова. — Эксперты считают, что в последнее время у школы женское лицо. И это плохо сказывается на психологическом воспитании мальчишек. У нас много неполных семей. У нас вообще нехватка в стране педагогов, особенно в сельской местности. Порой мужчина, помимо того что он педагог, может дать детям в воспитании мужской пример поведения».

Депутат обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть включение педагогов интернатов и детских домов в перечень лиц, которым положена отсрочка от мобилизации.

«Я уже обращалась к Сергею Кужугетовичу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы. Потом мои подписчики верно обратили внимание на ещё одну категорию педагогов — на воспитателей детдомов, интернатов и центров соцреабилитации, — говорит Лантратова. — С трудными подростками или детьми-инвалидами женщинам довольно непросто справиться в одиночку. В некоторых случаях требуется именно мужская сила и характер. Понятно, воспитатель не сможет заменить мальчикам отца, но они всё же получат от него столь необходимое мужское внимание и воспитание».

«Пример офицера»

Подобные обращения с начала частичной мобилизации поступали и в редакцию RT. Авторы сообщений — коллеги педагогов и родители школьников — говорили, что речь зачастую идёт о ценных специалистах, и опасались, что после их ухода вести уроки будет некому.

Так, 24 сентября повестку получил 33-летний Трофим Оськин, учитель начальных классов в одной из московских школ. В военкомате ему вклеили красную бумажку с пометкой, что он будет подлежать только общей мобилизации, и отпустили домой, рассказала RT мама одного из учеников: «В начале октября вызвали ещё раз. Пометку из военника выбросили. Зрение проверили — плохое. Сказали: «Переучим». Забрали. Сейчас в Нижегородской области. На вопрос в военкомате «Что сам думаешь?» сказал, что готов идти за Родину».

Родители учеников московской школы №1494 просили освободить от мобилизации классного руководителя кадетского класса 45-летнего многодетного отца Алексея Заплетнюка. Он ведёт в школе сразу три предмета: обществознание, историю и ОБЖ.

«Наш кадетский класс был сформирован в этом году, и очень быстро, благодаря личному авторитету Алексея Михайловича, дети сдружились, стали учиться лучше, у них появилась мотивация дальнейшего роста и развития, — написала одна из мам. — Если его не вернуть классу и школе, в расписании образуется гигантская дыра по преподаванию трёх предметов, а найти учителей в разгар учебного года очень сложно. Более того, школа потеряет человека, ответственного за патриотическое воспитание детей, мнение которого уважали даже мальчишки-подростки. Ведь Алексей Михайлович своим примером показывал, что значит офицер, и им на него хотелось быть похожими».

Заплетнюка дважды вызывали в военкомат, говорят родители школьников. По их словам, в первый раз он получил отсрочку, так как является учителем-предметником, но через неделю его вызвали снова и мобилизовали.

«Как офицер и учитель, Алексей Заплетнюк не стал сообщать в военкомате обо всех обстоятельствах своей деятельности, собрал вещи и в тот же день выехал с группой в военную учебную часть. Как он сам объяснил: «Я говорил детям о патриотизме, если я буду говорить одно, а делать другое, кем я для них буду», — добавляет автор обращения в редакцию RT.

Ещё один случай мобилизации педагога произошёл в Башкирии. Учитель башкирского языка и литературы Мирас Ишдавлетов должен был явиться в военкомат через день после того, как получил звание «Заслуженный учитель Башкортостана». Он также является обладателем приза зрительских симпатий и пятого места во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2022».

«Ждём решения правительства»

Впрочем, некоторые военкоматы прислушиваются к доводам родителей школьников и коллег учителей. Так, например, была аннулирована повестка, присланная «Учителю года — 2018» из Пскова Илье Казанцеву. Мужчина преподаёт в многопрофильном лицее историю, обществознание и право.

После обращения в редакцию RT удалось вернуть домой и директора Калмыковской средней школы с 20-летним стажем — 58-летнего жителя Волгоградской области Александра Фальтина. По словам его дочери Дианы, у него миопия обоих глаз, диабет 2-го типа и гипертония. Однако собрать все медицинские справки родные педагога не успели: повестку вручили вечером, а утром обязали явиться в военкомат.

«Все должны были при себе иметь документы, подтверждающие медицинские противопоказания. Но когда вечером получаешь повестку, а утром нужно ехать, собрать документы сложно, — рассказывал RT сам Фальтин. — В военкомате со мной рядом были два офицера — одному 59 лет, второму 51 — с кучей хронических заболеваний. Потом военком подошёл ко мне и сказал: «Ваш вопрос решён, вы можете ехать».

Отметим, что ранее Министерство просвещения РФ направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.

Он рассказал журналистам, что многое будет зависеть от позиции Минобороны и Генштаба: «Ждём решения правительства и будем всесторонне это продвигать».