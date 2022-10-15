11 человек погибли, 15 пострадали: в Минобороны РФ сообщили о теракте на полигоне в Белгородской области

По меньшей мере 11 человек погибли и ещё 15 получили ранения различной степени тяжести в результате террористической атаки на полигон в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что нападение совершили двое граждан одной из стран СНГ во время проведения занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнём террористы были уничтожены. Раненым оказывается необходимая помощь, на месте атаки работают правоохранительные органы.

globallookpress.com

© Bulkin Sergey