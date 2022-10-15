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11 человек погибли, 15 пострадали: в Минобороны РФ сообщили о теракте на полигоне в Белгородской области

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RT
По меньшей мере 11 человек погибли и ещё 15 получили ранения различной степени тяжести в результате террористической атаки на полигон в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что нападение совершили двое граждан одной из стран СНГ во время проведения занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнём террористы были уничтожены. Раненым оказывается необходимая помощь, на месте атаки работают правоохранительные органы.
11 человек погибли, 15 пострадали: в Минобороны РФ сообщили о теракте на полигоне в Белгородской области
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey
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  • 15 октября 2022

    Также Гладков в ходе общения с местными жителями принял решение в связи с регулярными обстрелами региона перенести на неделю сроки начала школьных каникул. Дети в Белгородской области уйдут на отдых с 17 октября, а не с 24 числа, как планировалось ранее.

  • А вечером в пятницу, 14 октября, после обстрела Белгорода загорелась подстанция мощностью 110 кВт. Экстренные службы оперативно потушили пожар и переподключили потребителей к резервным источникам питания.

  • Территория Белгородской области в последнее время также подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, в субботу, 15 октября, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один из снарядов вызвал пожар на нефтебазе. К 17:00 мск возгорание было потушено.

  • По некоторым данным, теракт был совершён на территории полигона в селе Солоти (Валуйский район Белгородской области) — это около 30 км до границы с Украиной. По неподтверждённой информации, в момент нападения огневую подготовку на объекте могли проходить не менее 100 военнослужащих.

  • «В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Ещё 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе МО.

    В результате ответного огня оба террориста были уничтожены. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

  • Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения.

  • Согласно заявлению ведомства, нападение совершили двое граждан одной из стран СНГ во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, проходящими обучение перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.

  • Как минимум 11 человек погибли и ещё около 15 получили ранения в результате террористического нападения на полигон Западного военного округа в Белгородской области. Атака произошла в субботу, 15 октября, сообщили в Минобороны РФ.

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