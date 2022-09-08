«Она и так переживает трагедию»: на мать погибшей под колёсами мусоровоза девочки завели уголовное дело

На мать девочек, на которых в Истре наехал мусоровоз, завели уголовное дело об оставлении в опасности. Одна из малолетних сестёр погибла, вторую девочку уже выписали из больницы. Адвокат Сергей Жорин в беседе с RT неодобрительно отозвался об идее привлечь к уголовной ответственности женщину, которая потеряла ребёнка. В то же время ряд интернет-пользователей встали на защиту водителя мусоровоза, наехавшего на детей, — многие считают произошедшее трагической случайностью и призывают освободить мужчину от уголовной ответственности.

В отношении матери девочек, сбитых мусоровозом в Истре 1 сентября, возбудили уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Дети пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу и в момент наезда находились без присмотра взрослых.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении матери, потерявшей в ДТП одну из своих малолетних дочерей, было принято после того, как Истринская городская прокуратура направила соответствующие материалы в орган дознания.

«По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль», — говорится в официальном сообщении районной прокуратуры.

Трагедия произошла утром 1 сентября в Истре. Две сестры трёх и пяти лет перебегали дорогу в неположенном месте, водитель мусоровоза не заметил детей и сбил их. Младшая девочка погибла на месте, её сестра выжила и была госпитализирована. На следующий день старшего ребёнка выписали из больницы с улучшением, её забрала домой мама.

Момент страшного ДТП попал на камеры видеонаблюдения, на записи видно, как мусоровоз совершает наезд на девочек. В сети также появились видеозаписи, сделанные очевидцами происшествия: на этих кадрах мать детей, находившаяся неподалёку в момент происшествия, теряет сознание от увиденного.

Что будет с водителем

1 сентября полиция и Следственный комитет возбудили по факту произошедшего в Истре два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), а также о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Водитель мусоровоза, 33-летний житель Пензенской области Александр Мерняев, был задержан. 2 сентября прокуратура Московской области сообщила, что суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета на определённые действия: водителю до 31 октября запретили управлять транспортным средством.

Полицейские, производившие задержание водителя по прибытии на место ДТП, в беседе с журналистами отмечали, что Мерняев не пытался скрыться с места происшествия и был трезв. СМИ также писали, что он получил водительские права в 18 лет и был довольно аккуратным водителем — за ним никогда не числилось серьёзных нарушений ПДД.

Как выяснил RT, мужчина родом из посёлка Пичёвка в Пензенской области, сейчас там живёт его мать. В администрации населённого пункта знают Александра и отзываются о нем положительно.

«Мама у него с онкологией, пожилая уже, — рассказали RT в администрации Пичёвки. — Её, как пошли новости про Сашу, кто-то из родных с собой увёз, кажется, в Пензу. Саша давно тут не живёт, как и брат его с сестрой, но они навещали маму. Очень жалко его, хороший он парень».

Многие россияне поддерживают Александра Мерняева и считают произошедшее трагической случайностью. Петиция с призывом освободить водителя мусоровоза от уголовной ответственности, опубликованная на сайте change.org 2 сентября, к моменту публикации данной статьи собрала почти 24 тыс. подписей.

Дело в отношении матери

В беседе с RT адвокат Сергей Жорин критически отнёсся к идее о возбуждении уголовного дела в отношении матери девочек, попавших под мусоровоз в Истре. По его мнению, это мог быть чисто «формальный» шаг.

Также по теме «Вне зоны пешеходного перехода»: в Подмосковье две девочки попали под колёса мусоровоза В подмосковной Истре водитель мусоровоза не заметил двух сестёр, трёх и пяти лет, перебегавших дорогу, и сбил их. Младшая девочка...

«Привлечение мамы к уголовной ответственности, на мой взгляд, выглядит несколько сомнительно. Дети оказались в опасности. Кто их оставил? Мама! Вот она, по мнению правоохранителей, и должна нести ответственность. Мне кажется, логика там такая. Я бы призывал отойти от формализма: надо крайне внимательно, деликатно и объективно подойти к этому делу. Она и так переживает трагедию, а её ещё и привлекают к уголовной ответственности, просто чтобы кого-то наказать, поскольку кто-то должен быть наказан в результате смерти ребёнка», — подчеркнул Сергей Жорин.

Адвокат также призвал следователей внимательно отнестись к квалификации действий водителя, совершившего наезд на малолетних детей. По мнению Жорина, важен общественный резонанс дела о ДТП в Истре, поскольку это позволит «детально и объективно расследовать» эту трагедию.

«Необходимо детально во всём разобраться, ведь в обязанности водителя входит во время совершения манёвра убедиться в безопасности этого манёвра. А вину устанавливает суд. Нужно во всём разобраться. Чтобы исключительно виновные понесли заслуженное наказание», — заключил собеседник RT.