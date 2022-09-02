«Последствия сложно предсказать»: в Крыму прокуратура спустя восемь лет намерена отменить застройку колхозного поля

В Крыму прокуратура обратила внимание, что посёлок Уютное незаконно расширил свою территорию за счёт сельскохозяйственных земель. К администрации подали иск с требованием отменить генплан. Однако незаконный генплан приняли ещё украинские власти в 2014 году. До последнего времени к нему не было претензий, поэтому на этих землях успели построить свои дома сотни семей. Теперь они не знают, что делать, если землю постановят вернуть в сельскохозяйственный оборот: для многих это единственное жильё.

В Крыму сотни людей рискуют остаться без жилья. Как оказалось, участкам, на которых последние несколько лет строили дома в посёлке Уютное Сакского района Крыма, неправильно изменили категорию землепользования. Сейчас прокуратура добивается, чтобы землю, на которой когда-то находились колхозные поля, снова вернули в оборот для сельского хозяйства.

Как сообщили RT в прокуратуре республики, в производстве Верховного суда региона находится административное дело по заявлению заместителя прокурора Крыма. Иск подан против администрации Уютненского сельсовета Сакского района. В нём зампрокурора потребовал признать незаконными решения об утверждении генплана 2014 и 2018 годов, а также отменить правила землепользования и застройки.

Согласно этим спорным генпланам, границы Уютного расширили за счёт прилегающих к ним бывших колхозных полей. Земли перевели в категорию индивидуального жилищного строительства, подвели к участкам коммуникации и передали под застройку. За это время здесь успели купить участки и отстроить дома сотни семей. А теперь прокуратура требует аннулировать эти решения.

«Основанием предъявления искового заявления являются установленные в ходе проверки факты незаконного включения в границы села Уютное земель сельхозназначения. Доводам прокуратуры будет дана оценка при рассмотрении дела судом», — сообщили RT в надзорном ведомстве.

«Довести до логического завершения»

Власти Уютного не согласны с этими требованиями. Как сообщила RT глава администрации Уютненского сельского поселения Елена Осадчая, такая же позиция у районных администрации и совета.

«Вместе с руководством района считаем, что если имеются какие-то недочёты в градостроительной документации, то надо не отменять, а привести в соответствие, что, собственно, администрация района сейчас и делает», — пояснила она.

Как отметила Осадчая, иск затрагивает права свыше 3 тыс. человек — собственников жилых домов и земельных участков. При этом, удивляется глава администрации Уютного, прокуратура пытается добиться отмены градостроительного документа для села спустя восемь лет после того, как его приняли.

«На мой взгляд, решить проблему просто — ранее арбитражным судом было принято решение о заключении мирового соглашения с разработчиком градостроительной документации о приведении документов в соответствие. Мировое соглашение, согласно решению суда, районная администрация заключила», — продолжает она.

По словам Елены Осадчей, в настоящее время завершается процедура согласования внесения изменений в генеральный план Уютного, и спора, по сути, нет. «Необходимо дать возможность администрации района довести процедуру до логического завершения. В случае же отмены генеральных планов и ПЗЗ Уютного возникнет градостроительный вакуум, последствия которого сложно предсказать», — отметила она.

«Люди приехали с разных концов России»

Жителей Уютного взволновало судебное разбирательство. Сотни людей перебрались сюда со всей России, для многих это единственное жильё. Дома в поле стали активно воздвигать в 2020 году.

«Два года назад посёлок начал быстро расти, люди приехали с разных концов России. А месяц назад узнали, что с нашей землёй что-то не так, для нас это как гром среди ясного неба. Мы же при покупке проверяли документы, выписки собирали — всё легально, а теперь, оказывается, не имели права здесь строить», — рассказал RT местный житель Роман Казимирук.

Роман живёт в Крыму с 1995 года. Большинство его соседей по Уютному перебрались на полуостров после того, как тот стал частью России. Казимирук служил в украинской армии, а в 2014 году принял российскую присягу, имеет медаль «За присоединение Крыма». В 2018 году мужчина вышел в отставку, решил обосноваться в Уютном, купил землю и отстроил дом.

Казимирук считает, что земли в Уютном для сельского хозяйства непригодны. «Тут поля больше 30 лет стояли заброшенные, потом старые власти ещё генплан поменяли, столбы «Крымэнерго» поставили, электричество подвели. Земля тут окаменела, я сам три грузовика земли на участок завозил, чтобы хоть что-то посадить можно было», — делится он.

Инна Михайлова перебралась с семьёй в Крым из Подмосковья в 2020 году, потому что врачи сказали, что дочке нужен морской климат. Она индивидуальный предприниматель, а муж работает электриком. Для них это единственное жильё. «У дочки астма, она год жила на даче под ингаляциями, тяжёлое состояние было. Нам врач посоветовал Крым. Мы собрали вещи и поехали, можно сказать, в никуда. Тут уже несколько лет живём, за год у дочки астма прошла», — рассказала она RT.

Инна и Роман вместе с сотнями соседей переживают из-за исхода дела. В Уютном даже появилась своя инициативная группа, но принять участие в суде её участники не могут, поскольку иск подан не к ним, а к администрации. Местных жителей даже отказались пустить на первое судебное заседание.

«Всё это вызывает много вопросов, на которые нет каких-либо мотивированных ответов», — считает адвокат Рамиль Гизатуллин. По его мнению, меры реагирования применили к тем решениям, которые были приняты во время нахождения Крыма под украинской юрисдикцией.

«В своём иске надзорный орган, в частности, апеллирует к украинскому законодательству, что сейчас довольно спорно», — заметил эксперт. Он также напомнил, что само по себе расширение границ населённого пункта в большинстве случаев положительно влияет на его экономику и экономику региона. Отмена генплана, напротив, приведёт к тому, что люди лишатся жилья, а инвестклимат ухудшится, считает Гизатуллин.