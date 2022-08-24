«Был влюблён в несовершеннолетнюю прихожанку»: что известно о подозреваемом в убийстве священника в Подмосковье

В Подмосковье по подозрению в убийстве священника задержали 22-летнего Василия Рассоху. По данным следствия, молодой человек поджёг помещение при церкви, а когда настоятель храма прибежал на место происшествия, ударил его ножом. Рассоха преподавал в воскресной школе при храме, где служил священник. Близкие Василия рассказали, что он был влюблён в юную прихожанку и даже приходил в дом к её родителям знакомиться, но те были против их отношений.

В Подмосковье задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в поджоге церкви и убийстве настоятеля. Возбуждены уголовные дела об убийстве и уничтожении имущества (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Московской области.

Как выяснил RT, задержанного зовут Василий Рассоха, он вместе с родителями жил в Домодедове, где находится церковь Николая Чудотворца.

По версии следствия, рано утром 24 августа молодой человек пришёл в воскресную школу при храме и поджёг один из кабинетов. Настоятель Сергей Лопухов заметил дым из окна и прибежал в помещение. Подозреваемый напал на него и ударил ножом. 59-летний священник скончался на месте.

«Ранимый и отзывчивый парень»

По данным RT, Василий Рассоха родился в Казахстане. Когда молодому человеку исполнилось 17 лет, он вместе с родителями переехал в Подмосковье. В России Рассоха окончил заочное отделение университета по специальности «организационный менеджмент».

Как рассказали близкие семьи, родители Рассохи были прихожанами Николаевского храма, а сам он работал в воскресной школе при церкви: преподавал детям робототехнику и английский язык.

Устроиться в воскресную школу ему посоветовал отец, рассказывает собеседник RT. По его словам, Рассоха достаточно активно участвовал в жизни школы. Так, в мае он играл в турнире по настольному теннису, который проводили при храме. В этих соревнованиях принимал участие и священник Сергей Лопухов.

Друзья семьи Рассохи характеризуют его как очень доброго, но малообщительного человека. По их словам, в Домодедове у него не было близких друзей, в вузе — тоже, поскольку учился он удалённо. Парень даже не пошёл отмечать с одногруппниками получение диплома, чтобы его не уговаривали выпить с ними.

«Он очень ранимый и отзывчивый парень — и к людям, и к животным. Он даже не давал отцу курицу убить. Для тех, кто его знает, то, что произошло, — это шок! Он несколько месяцев работал в банке, но ушёл, потому что ему было сложно работать с людьми. Он считал, что в Москве все очень жёсткие, все друг друга постоянно обманывают, а он этого не выдерживает», — говорит собеседник RT.

По словам другого знакомого Рассохи, в последние полгода Василий был очень подавлен и растерян. Рассоха даже обращался за помощью к психологам в местной поликлинике и в Москве.

«Раньше он интересовался жизнью, постоянно задавал вопросы. А как окончил вуз, в последние год-полгода как-то опустил руки: работать не хочет, ходит как потерянный», — говорит собеседник.

При этом молодой человек строил планы на будущее. За день до гибели священника, 23 августа, Рассоха узнал, что принят на бюджет в магистратуру.

В сельской библиотеке, где он брал книги, парня тоже характеризовали как спокойного человека. По словам сотрудников, духовной литературой он не увлекался.

«Брал классику, книги по химии, физике. Мы даже не знали, что он преподаёт робототехнику. У нас он кружков не вёл и особо ни с кем в читальном зале не общался. Книги всегда возвращал вовремя. Не припомню за ним хулиганств, спокойный парень», — рассказали RT в библиотеке.

Был влюблён в девушку

СМИ сообщают, что Рассоха был влюблён в несовершеннолетнюю девушку, с которой познакомился в храме. Он якобы слишком настойчиво ухаживал за ней и из-за этого конфликтовал с настоятелем храма.

Однако отец Василия категорически опроверг информацию о преследованиях несовершеннолетней. По словам Константина Рассохи, сын действительно был влюблён в девушку, но никогда её не преследовал.

Друзья семьи в беседе с RT тоже утверждают, что Василий вёл себя с девушкой очень прилично. Тем не менее все близкие уговаривали молодого человека забыть о своей любви, потому что ей всего 14 лет.

«Она ходила в этот храм, они там и познакомились. Она ребёнок — 14 лет. Мы все ему говорили: «Вася, одумайся!» Но я на 100% уверена, что ничего плохого он бы ей никогда не сделал, никаких сексуальных поползновений с его стороны и быть не могло. Вася приходил к ней домой с цветами, тортами — всё это было при её родителях. Он не скрывался и хотел, чтобы всё было правильно, общался с ней при родителях», — подчеркнула собеседница.

По её словам, родители девочки были против их возможных отношений, да и сама она не отвечала ему взаимностью.

В сети были опубликованы снимки предполагаемого дневника Рассохи, который он вёл в программе Excel. Там молодой человек писал о любви к девушке, которую называл разными именами: Евдокией, Евданией, Яной. В записях он упоминал, что она подросток.

Протоиерей Сергий Лопухов на празднике Преображения Господня за неделю до убийства

© Фото из личного архива

Один из прихожан Никольского храма, который знал убитого протоиерея Сергея Лопухова больше десяти лет, рассказал RT, что в церкви священника очень уважали.

«Он душевный, добрый, разумный человек. Когда приходишь на исповедь, рассказываешь о своих трудностях, он никогда не осуждает, всегда говорит: «Помоги тебе Господи решить эти проблемы». Но строгость у него, конечно, присутствовала, особенно что касалось нравственности, дисциплины, церковных канонов», — рассказал он.

По словам прихожанина храма, за всё время знакомства с Лопуховым он не может вспомнить случая, чтобы священник не мог справиться с какой-то проблемой в жизни.

«Я не знаю никого, кто бы о нём плохо отзывался. Он никому не отказывал в помощи. Сегодня он успел отслужить утреннюю литургию, а потом заметил пожар», — пояснил собеседник.

Задержанного Василия Рассоху он описывает как замкнутого человека, «крепкого на вид: высокого и сильного».

Ещё одна близкая подруга семьи рассказала, со слов матери Василия, что 24 августа он проснулся очень рано и около шести утра собрался выходить из дома. Родители подумали, что он идёт на утреннюю литургию. «Мама его спросила, куда он в такую рань собрался. Вася её обнял крепко, будто прощался, и ушёл», — добавила она.