СК возбудил дело по факту убийства священника в подмосковном Домодедове

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства священника в подмосковном Домодедове.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение СК России.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества», — заявили в СК.

По информации СК, 24 августа подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца, и напал с ножом на настоятеля храма.

От полученного ранения священник скончался на месте происшествия.