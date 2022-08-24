СК возбудил дело по факту убийства священника в подмосковном Домодедове
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение СК России.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве настоятеля храма и уничтожении имущества», — заявили в СК.
По информации СК, 24 августа подозреваемый совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца, и напал с ножом на настоятеля храма.
От полученного ранения священник скончался на месте происшествия.