«Может получить до пяти лет лишения свободы»: Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Утром в среду, 24 августа, по уголовному делу о дискредитации российской армии был задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Об этом сообщила РИА Новости помощник экс-политика Лейла Гусейнова.
«Ройзмана задержали, (правоохранительные органы. — RT) собираются проводить обыски (в фонде Ройзмана. — RT), они ждут, пока мы приедем и всё откроем. Ещё в музее хотят провести обыски, но там тоже сейчас нет никого», — сказала она.
Представитель экстренных служб Свердловской области в разговоре с ТАСС также подтвердил задержание Ройзмана. «Силовики проводят следственные действия, обыски по трём адресам: в его квартире, офисе фонда и музее Невьянской иконы», — добавил он.
При этом в правоохранительных органах назвали причину, по которой было возбуждено уголовное дело.
«Видео на его YouTube-канале», — сказал собеседник агентства.
Бывший градоначальник отметился коротким комментарием о случившемся. Сделал он это из окна своей квартиры.
«280-я статья, часть третья. Дело в Москве», — цитирует его местный портал E1.RU.
В ст. 280 ч. 3 Уголовного кодекса РФ идёт речь об ответственности за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». При этом уголовная ответственность применяется только после аналогичных нарушений по административной статье.
На Ройзмана трижды составляли протоколы о публичной дискредитации российской армии по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. В конце марта экс-мэру Екатеринбурга назначили два штрафа по 50 тыс. рублей, ещё один — 7 апреля. Сторона защиты обжаловала решения, но областной суд оставил их в силе.
К тому же в мае Ройзмана оштрафовали на 85 тыс. рублей за публикацию в соцсети информации, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти Российской Федерации в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT констатировала, что Евгений Ройзман на протяжении последних месяцев утверждал, что российская армия совершает противоправные действия на Украине.
«Поэтому, следуя букве закона, правоохранительные органы сначала привлекали его к административной ответственности. У нас так закон прописан, что уголовная ответственность возникает только после привлечения человека к административной ответственности. Когда он неоднократно продолжает себя и дальше так вести, клеветать на армию, здесь уже включается уголовное производство. По закону и требованиям российского общества в данной ситуации его давно следовало привлечь к уголовной ответственности», — отметила она.
По мнению юриста, Ройзман действует практически как иностранный агент.
«Он может получить до пяти лет лишения свободы. Я думаю, что сейчас его ни под какой домашний арест не отпустят, потому что он может продолжить совершать такие преступные деяния, под домашним арестом распространять клевету. Наверное, его отправят под стражу: доказательства его вины налицо, они в сети», — добавила Ярмуш.Также на russian.rt.com Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС России и призывы к санкциям
4 марта Госдума и Совет Федерации утвердили закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.
В этот же день его подписал президент России Владимир Путин. В соответствии с принятыми поправками в Уголовном кодексе появилось несколько новых статей.
Первая — ст. 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»). Санкция по ней предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 15 лет.
Вторая — ст. 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Здесь предусмотрено наказание до 100 тыс. рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет.
Также была дополнена ст. 284.2 («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц»). За её нарушение предусмотрен либо штраф в размере 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 200 тыс. рублей.