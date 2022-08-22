Обращалась за помощью: в Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после убийства женщины её бывшим мужем

Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело по факту возможной халатности полицейских, после того как местный житель убил свою бывшую жену. По данным следствия, в последние два года девушка не раз обращалась в полицию с заявлениями о побоях со стороны экс-супруга. Сам мужчина признал вину и на следственном эксперименте заявил, что взял нож на встречу с женой «для самозащиты».

В Башкирии возбудили уголовное дело о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека, после того как житель Белорецка зарезал свою бывшую жену. Об этом RT сообщили в СУ СКР по республике.

Убийство произошло в частном секторе ночью 13 августа. По версии следствия, 37-летний Алик Махиянов подкараулил свою бывшую жену Дину, которая возвращалась в дом своих родителей после празднования дня рождения подруги. Мужчина нанёс жертве около 14 ударов ножом. Девушка скончалась на месте.

Сам Махиянов сбежал с места происшествия, а затем явился в отдел полиции с повинной. Трагедия произошла на глазах у подруг Дины, которые провожали девушку. Кроме того, преступление было зафиксировано камерой наружного наблюдения.

Как сообщили в СКР, причиной преступления стала ревность.

22 августа следственное управление по республике опубликовало в сети видео следственного эксперимента, на котором Махиянов рассказывает, почему убил бывшую жену. По его словам, нож на встречу с Диной он взял ради самообороны.

«Я подъехал сюда, у меня всегда в машине лежат ножи. Хотел для самозащиты взять нож: я не знал, с кем она сюда приедет. Вышел сюда разговаривать с ней. Взорвалось всё, прямо не знаю я. Потом сел в машину, прямо трясло меня сильно, сердцебиение сильное было. Приехал в здание полиции и написал явку с повинной», — заявил Махиянов.

Сейчас мужчина проходит обвиняемым в уголовном деле об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Свою вину он признал, на суде при избрании меры пресечения просил дать ему более мягкую меру. Суд отправил Махиянова в СИЗО на два месяца.

Во время расследования выяснилось, что с декабря 2020 по август 2022 года Дина Махиянова не раз обращалась в полицию с заявлениями о том, что бывший муж избивает её.

Республиканское следственное управление расследует уголовное дело о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Как сообщили RT в ведомстве, сейчас в деле нет подозреваемых.

«Мы знаем, что полицейские реагировали на заявления жертвы, но мы проверяем, насколько правильными были эти процессуальные решения, насколько они были законными и обоснованными», — отметили в управлении.

Прокуратура Башкортостана также проводит проверку по факту убийства, в том числе и по поводу возможной халатности полицейских.

Родители убитой девушки ранее рассказали СМИ, что Алик Махиянов не один год преследовал свою жену, а побои длились почти всё время их совместной жизни. Замуж за Махиянова Дина вышла в 18 лет.

Друзья погибшей рассказали, что они постоянно провожали её до дома и смотрели, чтобы она безопасно зашла за калитку. В ту ночь подруги успели выбежать из машины и подбежать к Дине, когда бывший муж уже нанёс ей смертельные удары.

«Я увидела, что у неё из шеи идёт кровь, начала затыкать (рану. — RT), но три последних вздоха — и всё», — рассказала подруга Дины.

В свою очередь, в управлении МВД по Башкирии заявили, что полиция реагировала на заявления о преступлениях Махиянова. Так, его привлекли к административной ответственности по статьям «Побои» и «Мелкое хулиганство» за угрозы и разбитые окна в доме погибшей.

«В феврале текущего года местный житель был поставлен на учёт как семейный дебошир и регулярно проверялся по месту жительства участковым уполномоченным полиции», — заявили в ведомстве.