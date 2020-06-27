В Оренбурге бросавшийся на жену с ножом мужчина отобрал у неё детей

Жительница Оренбурга Надежда Корниенко пытается вернуть троих сыновей, которых у неё забрал бывший муж Александр. По словам Надежды, в браке мужчина постоянно поднимал на неё руку, что и стало причиной развода. Недавно женщина обнародовала видео, на котором запечатлено, как Александр на глазах у детей напал на неё с охотничьим ножом. Сейчас Надежде не дают видеться с сыновьями — их забрал отец, в отношении которого заведены два уголовных дела: об угрозе убийством и причинении лёгкого вреда здоровью.

«Угрожал, что убьёт меня»: в Оренбурге мужчина, бросавшийся на жену с ножом, отобрал у неё детей

Надежда Корниенко вышла замуж в 2010 году, в то время её супруг Александр был простым военнослужащим. Впоследствии мужчина дослужился до должности начальника гарнизона, а после выхода на пенсию построил успешный бизнес.

В браке с Александром Надежда родила троих сыновей — сейчас старшему из них, Никите, десять лет.

Шесть лет назад, по словам Надежды, супруг начал регулярно «распускать руки» и оказывать психологическое давление. Как утверждает женщина, ситуация усугублялась тем, что у Александра были проблемы с алкоголем.

Летом 2018 года муж на глазах у детей набросился на Надежду с ножом. В тот раз он сильно порезал ей руку, пришлось накладывать швы. Само нападение женщина засняла на видео, но побоялась сразу идти в полицию или публиковать жуткие кадры. У неё сохранились и другие фото с последствиями рукоприкладства со стороны бывшего мужа.

«Я очень сильно боялась опубликовать видео и фото избиений. Избиения начались шесть лет назад, стали систематическими. Я как-то раз обращалась в полицию, но тогда они ничего не сделали, не захотели лезть в семейные разборки. Сейчас в отношении моего бывшего мужа идёт уголовный процесс о нанесении лёгкого вреда здоровью — это как раз та ситуация, когда он порезал меня охотничьим ножом», — рассказывает Корниенко в беседе с RT.

© Фото из личного архива Надежды Корниенко

Видео и уголовные дела

По словам Надежды, в 2019 году муж опубликовал её обнажённые фото, и она окончательно решила с ним развестись. Супруги стали жить отдельно, дети остались с матерью.

Но спокойно им жить, утверждает женщина, бывший муж не давал. Она говорит, что Александр мог прийти в её квартиру, забрать дорогие вещи или изрезать всю её одежду на кусочки. В итоге Корниенко обратилась в правоохранительные органы.

«Я обращалась в полицию в октябре 2019 года по поводу проникновения мужа в мою квартиру и порчи имущества, — вспоминает Надежда. — В отделении меня убеждали забрать заявление. Я расплакалась и рассказала про случай, когда он порезал меня ножом, и что ему ничего за это не было. Сказала, что у меня есть видео. Я нашла его совершенно случайно — мой муж всегда полностью контролировал все мои гаджеты и после случая с ножом то видео он удалил. Но каким-то образом оно сохранилось в облаке, и я его нашла. Меня сразу усадили писать заявление».

Кадры с нападением на Надежду уже в разгар судебного процесса над Александром опубликовала в соцсетях подруга Корниенко, после этого видео попало в местные СМИ.

На записи видно, как женщина выбегает из комнаты, держась за окровавленную руку, и умоляет мужа не подходить к ней. Дети всё это видят и плачут. Старший ребёнок иногда забегает в комнату, где происходит конфликт, кричит, что ему плохо и что папа чуть не порезал и его. Сама Надежда говорит, что в тот день Александр был сильно пьян.

По её словам, в отношении бывшего мужа сейчас заведено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Однако женщина и её адвокат Шаварш Мхитарян опасаются, что Александр избежит наказания, поскольку с момента нападения с ножом прошло два года и по статье, которую вменяют мужчине, скоро истекает срок давности.

«Дело уже четыре месяца находится в суде, но оно не рассмотрено. Сначала ответчик не являлся, потом суды не работали. И сейчас, когда у нас осталось два месяца до истечения срока давности, наши оппоненты затягивают процесс. Изначально дело рассматривалось в особом порядке и мужчина признал вину. Но потом он отказался от особого порядка и ушёл на общий, пытаясь избежать привлечения к ответственности», — пояснил RT Мхитарян.

По его словам, в отношении бывшего мужа Надежды заведено и другое уголовное дело — об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Его завели, когда Корниенко обратилась в полицию после очередного нападения в ноябре 2019 года.

«Он подкараулил меня в подъезде и душил, угрожал, что убьёт меня, — утверждает Надежда. — До этого он пьяный сутки долбил в мою дверь, и я трижды вызывала полицию, но они его каждый раз через два часа отпускали, и он снова возвращался. В итоге в 11 утра я вышла из квартиры, потому что не увидела его в глазок. Он набросился на меня из-за угла, начал душить. Я успела закричать, и соседи выбежали, оттащили его от меня».

© Фото из личного архива Надежды Корниенко

Папины дети

Сейчас Надежда Корниенко борется за право видеться с собственными сыновьями. После развода родителей мальчики жили с ней, однако в мае 2020 года Александр забрал сыновей на праздники и не вернул.

«Он позвал детей на майские праздники в гости, дети очень просились. Мы оговорили, когда я забираю детей, но в назначенный день бывший муж просто не пустил меня на порог. Он спустился на улицу вместе с детьми и начал кричать, что дети со мной жить не хотят», — рассказывает Надежда.

22 июня Надежда подала иск об определении места жительства детей. Корниенко признаёт, что Александр никогда не поднимал руку на сыновей, но недоумевает, почему человеку, в отношении которого заведены уголовные дела о применении насилия, позволено воспитывать детей.

Надежда также уверена, что с тех пор, как мальчики поселились у её бывшего мужа, он настраивает их против неё — по словам Корниенко, об этом ей рассказал средний сын, с которым они пока могут изредка общаться.

«На мои звонки и просьбы дать поговорить с детьми муж заявляет, что дети не хотят со мной разговаривать», — говорит Надежда.

Александр Корниенко утверждает, что Надежда якобы никогда не занималась мальчиками, и поэтому они не желают с ней общаться.

«Средний сын сейчас общается с матерью, они вместе гуляют где-то раз в неделю, постоянно переписываются в мессенджерах. Но младший и старший ребёнок не хотят жить с ней. Она никогда ими не занималась, они никогда ей не были важны. Вот основная проблема. Она также позволяла себе применять по отношению к детям физическую и моральную агрессию», — заявил он RT.

Под контролем опеки

В беседе с RT Александр Корниенко не стал отрицать, что в августе 2018 года у него с женой случился конфликт, в результате которого его жена получила ножевое ранение. При этом он заверил, что не стал бы умышленно наносить вред бывшей супруге.

«У нас был только один инцидент, — настаивает мужчина. — И в ролике видно, что у меня не было умысла её порезать. Я ей говорил: давай вызовем скорую, давай перебинтуем. Я думаю, что я не очень похож на человека, который хотел кого-то порезать. Когда Надежда опубликовала видео, ко мне домой сразу пришли органы опеки, врачи, правозащитники, журналисты… Приехали из отдела по делам несовершеннолетних. Но никаких нарушений не нашли».

Сотрудница фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова рассказала RT, что приходила домой к мужчине, чтобы навестить детей.

«Мы предложили отцу, чтобы он с детьми пришел к нам поработать с ними. И он вроде соглашался, признавал, что у детей может быть тяжелая психологическая травма, — но дальше разговоров дело так и не пошло. Он просто не пришёл, когда мы предложили выступать медиаторами в этом конфликте — хотели устроить, чтобы дети встречались с матерью», — рассказала Межова.

В отделе опеки и попечительства управления образования Оренбурга RT рассказали, что к Александру домой приходили инспекторы с проверкой. Во время визита сотрудников опеки дети хорошо общались с отцом и говорили, что не хотят жить с мамой, отмечает начальница отдела опеки и попечительства Оксана Панченко.

«Эта семья вообще у нас на учёте не состояла, и до сих пор не вызывала каких-либо опасений, — сообщила собеседница RT. — Мы узнали о них в свете последних событий и сразу поехали проверять условия, в которых живут дети. Выезжали туда с медиками — мама детей утверждала, что они находятся в истощённом состоянии, потому что якобы едят один шоколад. Но условия проживания в семье отличные, у детей всё есть. С папой они общались непринуждённо: смеялись, висли на нём, баловались. У медиков, осматривавших детей, тоже никаких вопросов не возникло».

Панченко подчеркнула, что в опеке продолжают следить за судьбой семьи Корниенко. Чиновница уточнила, что её ведомство рекомендовало Надежде Корниенко обратиться в суд с иском об определении места жительства детей.

«Мама обратилась в суд, чтобы решить вопрос о том, с кем будут жить дети. Сами дети говорят, что им с папой хорошо, и к маме они возвращаться не хотят. Но, понимаете, всё-таки дети есть дети, и, если их балуют, то они конечно скажут, что у них всё хорошо. Поэтому я сторонница того, чтобы родители всё-таки вступили в судебный процесс и детям назначили психолого-медицинскую комиссию — и специалисты сделали заключение, с кем детям будет лучше», — заключила Панченко.