«Полчаса уговаривал, чтобы подошёл»: на острове Диксон спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка

На острове Диксон в Арктической зоне спасли молодую белую медведицу, которая четыре дня ходила с металлической банкой в пасти и вышла к людям за помощью. Видео с несчастным косолапым появилось в сети накануне и вызвало широкий резонанс. Утром 21 июля на помощь краснокнижному хищнику вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка. Зверя усыпили, освободили его язык из банки и обработали раны. Подробности операции по спасению медведя, в которой участвовали ветеринары, полярники, спасатели и чиновники из разных городов России, — в материале RT.

Специалисты спасли белую медведицу на острове Диксон (Красноярский край), у которой застрял язык в металлической банке. Об этом RT сообщили в Росприроднадзоре.

Хищник решил полакомиться остатками пищи в банке, но крышка защемила ему язык, и снять её сам он не смог. В таком положении молодая медведица ходила не меньше четырёх дней, всё это время она не пила и не ела.

«Усыпили, осмотрели язык»

О беде белого медведя рассказал Дмитрий Калашников, который занимается очисткой арктических территорий, в том числе и Диксона, от металлического лома. 20 июля он опубликовал в сети несколько видео с мишкой.

Мужчина хотел сам вытащить банку, но косолапый не подпускал к себе человека ближе чем на метр.

«Я его полчаса уговаривал, чтобы он ко мне подошёл: если он сам это сделает, то будет мне доверять, а если я вторгнусь в его пространство, он это воспримет как атаку. Так он ко мне и не подошёл», — рассказал Дмитрий RT.

21 июля он нашёл хищника лежащим среди камней. Как рассказал Дмитрий, медведь исхудал, задние лапы у него тряслись — верный признак усталости у этого животного.

На вопрос о том, не боялся ли он, что медведь нападёт на него после освобождения, Дмитрий ответил просто: «А какой ещё вариант есть? Ребёнок в опасности. Хотя он большой, это же дитя, ему только год. Ну руку прокусит, может, ногу сломает, но это некритично для меня».

Вскоре после публикации нескольких видео, которые быстро стали популярными в сети, на беду краснокнижного животного откликнулись учёные, ветеринары и чиновники. 21 июля в Норильск прибыл главный ветеринарный врач Московского зоопарка, который привёз с собой необходимые инструменты и медикаменты.

При этом у специалистов возникли проблемы с провозом баллона с углекислым газом для ветеринарного ружья. Как рассказала в своих соцсетях директор Московского зоопарка Светлана Акулова, им оперативно помогли директора двух зоопарков в разных концах страны.

«Директор Липецкого зоопарка передал нам инъекционное (ружьё. — RT), которое работает без газового баллончика, а директор Красноярского зоопарка «Роев ручей» для подстраховки в Норильске нашёл баллончики чуть меньшего размера, но их можно было бы подстроить под ружьё», — отметила она.

На Механическом заводе в Норильске оперативно изготовили специальную клетку для перевозки хищника, а «Норникель» подготовил вертолёт, который доставил специалистов на остров Диксон. Вылететь туда команде удалось не сразу, пришлось ждать подходящей погоды.

Самого пострадавшего белого медведя специалисты нашли в трёх километрах от аэропорта Диксона.

С помощью специального «ружья» — инъектора — они выстрелили в него шприцем с препаратом, который усыпил хищника. Затем врачи освободили язык медведя из банки и смотрели пострадавшую часть тела. Тогда же выяснилось, что животное — это молодая медведица весом 80—90 кг.

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«Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение десяти минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на котором множество порезов», — рассказала в своём Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ещё несколько дней специалисты будут наблюдать за состоянием краснокнижного животного, а затем отвезут его в естественную среду обитания. На прощанье для медведицы оставят подарок — три мешка рыбы. Из-за повреждений и слабости косолапый не сможет охотиться сразу, и рыба понадобится, чтобы восстановить силы.

Медведи идут на еду

Дмитрий Калашников отмечает, что, хотя белые медведи приходят в местный посёлок каждый весенне-летний сезон, такая беда с одним из них случилась здесь впервые.

«Они приходят на остров каждый год. Когда Карское море начинает таять, нерпы выходят на берег, а за ними на остров приходят мишки, которые на них охотятся. К посёлку тоже приходят в поисках еды: в этом году сначала один пришёл, потом мамка с двумя медвежатами тут бегали, потом вот этот пестун (молодой медведь. — RT)», — рассказал Дмитрий.

От посёлка белых медведей стараются отгонять, но спугнуть их непросто: эти хищники мало чего боятся, потому что в природе у них нет естественных врагов.

«Бывает, выходишь утром, а на дворе спиной к подъезду мишка сидит. Вокруг него собаки кружат, но они для него как игрушки. Человека он тоже не боится почти, больше его воспринимает как бутерброд с маслом. Чтобы спугнуть медведя, рядом с ним стреляют из ружья: он сам не пострадает, но от шума уйдёт подальше», — говорит Дмитрий.

Он уверен, что никто из жителей посёлка не мог специально дать косолапому банку, чтобы подкормить. На острове живут полярники, которые знают, как обращаться с этими животными. Весь мусор они сжигают в бочках и ничего не оставляют. Несмотря на это, мусора на острове немало: металлолом там лежит в том числе ещё с советских времён, добавляет собеседник RT.

На севере Красноярского края спасают медведя, у которого во рту застряла банка из-под сгущёнки

После публикации видео многие пользователи сети удивились, что на помощь к медведю вылетели специалисты из Москвы, а не из краевого центра Красноярска, где тоже есть зоопарк с белыми медведями, а значит, и специалисты по этим животным.

Заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин рассказал RT, что на помощь медведю отправили столичных специалистов, потому что им из Москвы долететь было проще, чем из Красноярска.

«К тому же животное краснокнижное, внимания к нему больше. Специалисты по белым медведям есть, конечно, и в Красноярске, но быстрее им долететь именно из Москвы. Таких опытных специалистов, которые знают дозировки, уровень метаболизма конкретного вида и умеют работать с ним, просто больше в столице», — пояснил он.

Для использования инъектора тоже потребовалась помощь специалистов. «Я сам обучался обращению с таким инъектором, обычный человек этим шприцем не выстрелит — этим занимаются ветеринары и зоотехники, зоологи, их этому учат. Кроме того, инъекторы нельзя перевозить обычным авиационным транспортом — из-за баллончиков со сжатым воздухом», — отметил Иван Мизин.

Белые медведи нередко выходят к людям в поисках пищи. Из-за этого у хищников могут возникнуть проблемы. Так, в 2019 году около 50 белых медведей пришли на свалку рядом с посёлком Белушья губа в Архангельской области.

«В начале этого года был случай с двумя медвежатами-сеголетками (детёнышами, родившимися в этом году. — RT), которые ходили в жилой посёлок одного из месторождений, где ели у столовой. Мать их неизвестно куда делась, а они нашли подкормку в виде остатков еды рабочих. Их пришлось увезти подальше от людей и снабдить рыбой на первое время, чтобы они привыкли охотиться сами и потом не возникло конфликта между человеком и медведем», — рассказала RT заместитель руководителя Росприроднадзора Татьяна Кузнецова.

Чтобы подобные случаи не повторялись, нужно убирать причину появления медведей в посёлках — пищевые отходы, бутылки и банки, добавляет она.

«Особых законодательных правил по обращению с отходами и утилизацией в зоне обитания краснокнижных животных нет. С другой стороны, где-то же медведь эту банку взял? Особенно если это изначально был не отход, а банка сгущёнки», — говорит собеседница RT.