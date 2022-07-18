После избрания меры пресечения: проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой в одиночной камере СИЗО №1 в Ногинске. Он был арестован в начале июля на рабочем месте по делу о сбыте 2 кг наркотиков. Ему грозило от десяти до 20 лет лишения свободы. По факту случившегося в Следственном комитете уже возбудили уголовное дело о халатности сотрудников СИЗО.

Проректор Российской таможенной академии (РТА) Залим Керефов покончил с собой в СИЗО №1 в подмосковном Ногинске. Керефова арестовали в начале июля по уголовному делу о сбыте 2 кг наркотиков через даркнет.

О смерти Керефова стало известно в понедельник, 18 июля, однако надзиратели обнаружили его тело в одиночной камере утром 16 июля. Рядом нашли записку, в которой он раскаялся в совершённом преступлении.

«Он покончил с собой в СИЗО, — заявил RT его адвокат Алексей Цыганов. — Я могу подтвердить лишь факт смерти, но о подробностях, а уж тем более свидетелях случившегося пока ничего сказать не могу. Всё произошло после избрания меры пресечения в виде ареста, то есть на начальном этапе следствия».

В комментариях другим СМИ юрист высказывал сомнения, что его подзащитный мог пойти на самоубийство, так как у него были планы на будущее и малолетние дети.

По факту смерти Керефова возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

«16 июля 2022 года в одиночной камере обнаружено тело обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, содержавшегося под стражей... По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Следователи вместе с криминалистом осмотрели место происшествия, допросили сотрудников СИЗО, изъяли должностные инструкции и постовую ведомость, а также назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и почерковедческую судебные экспертизы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность», — сообщили в региональном СК.

В свою очередь, в пресс-бюро подмосковного управления ФСИН сообщили RT, что, «по предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено».

«В настоящее время по данному факту в учреждении проводится служебная проверка, материалы которой будут переданы в следственные органы», — заявили RT в пресс-бюро.

Задержание на рабочем месте

37-летний проректор — директор центра информационных технологий РТА Залим Керефов был задержан 5 июля прямо на рабочем месте.

При обысках у него изъяли 2 кг синтетических наркотиков. По данным СК РФ, он приобрёл их, расфасовал на более мелкие партии и начал продавать через даркнет.

В ФСБ отмечали, что Керефов администрировал пять интернет-магазинов по продаже наркотиков со своего рабочего компьютера. Он координировал работу курьеров по расфасовке и раскладке, обсуждал с покупателями размеры и стоимость доз. По данным ведомства, проректор занимался противоправной деятельностью с 2020 года.

Клиентами проректора были и трое сотрудников РТА: проректор по финансово-экономическим вопросам, начальник отделения работы со студентами и сотрудница отдела документального обеспечения. При обысках в лаборатории, кабинетах сотрудников и домах подозреваемых изъяли 62 кг мефедрона, 750 л наркосодержащей жидкости, прекурсоры и высокотехнологичное оборудование.

6 июля Керефову было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание от десяти до 20 лет лишения свободы.

Люберецкий городской суд Московской области арестовал Керефова до 5 сентября.

Кроме того, 7 июля был задержан организатор нарколаборатории, где, предположительно, приобретал наркотики проректор РТА.

Залим Керефов до вступления в должность директора Научно-технического центра информатики, систем связи и коммуникаций РТА был исполняющим обязанности. В 2015 году участвовал в выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района. Выдвигался от областного отделения ЛДПР. На тот момент он работал в ООО «Народ против коррупции» начальником отдела информационных технологий.

По данным СМИ, Керефов в разводе. Бывшей супруге он оставил четыре квартиры в Москве, а новой возлюбленной подарил автомобиль Jaguar.

Сейчас на сайте РТА нет информации о Керефове и его коллегах, ставших фигурантами уголовного дела.