«Множественные колото-резаные ранения»: друга Дацика и Барецкого подозревают в убийстве 18-летней девушки

В Подмосковье расследуют убийство 18-летней девушки — по некоторым данным, в нём подозревают 42-летнего товарища скандально известных Вячеслава Дацика и Стаса Барецкого. Тело девушки нашли в квартире в Балашихе. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

В Подмосковье нашли труп 18-летней девушки, под подозрением оказался её возлюбленный — 42-летний блогер Вячеслав Малмыгин, друг скандально известных Вячеслава Дацика и Стаса Барецкого.

По данным местных СМИ, погибшую звали Софья. 5 июля её тело в квартире в Балашихе обнаружила родственница, волновавшаяся, что девушка долго не выходит на связь. Она скончалась от множественных колото-резаных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и биологические экспертизы», — говорится в официальном сообщении на сайте СУ СК по Московской области.

Пока следствие на давало официальных комментариев по поводу личности подозреваемого — в ведомстве лишь отметили, что устанавливают его местонахождение.

Тем не менее в петербургских СМИ и соцсетях быстро распространилась информация, что подозрения пали на Вячеслава Малмыгина, состоявшего с Софьей в романтических отношениях.

По данным петербургских СМИ, Малмыгин заявлял, что начал отношения с Софьей за полгода до её совершеннолетия — та якобы не сразу сообщила ему свой реальный возраст. Кроме того, мать девушки была против стремительно развивающихся отношений дочери с 42-летним Малмыгиным.

Признавался в любви к тёще

На YouTube-канале мужчины множество роликов с участием погибшей девушки, на большинстве из них запечатлено, как пара едет куда-то на машине либо гуляет. Последний ролик был опубликован две недели назад.

На одном из более ранних видео Малмыгин долго и путано признается в любви Софье и «своей тёще» — матери погибшей девушки. Ролик был выложен месяц назад. В нём Вячеслав вскользь упоминает некий конфликт, из-за которого у него произошел разлад с любимой.

«Мы [с Софьей и её родителями] сейчас на стадии переговоров, у нас там тоже сейчас случился небольшой инцидент, она [Софья] сейчас в Москве. <…> И я прошу, чтобы она меня простила за определённые моменты, я там на неё накричал… Один раз… — просит Малмыгин. —

Я прошу прощения у неё, у Марины Александровны, мамы Сони. Хочу сказать, что люблю Соню, что люблю Марину Александровну — тёщу мою. Хочу ещё раз извиниться за то, что я тогда не отвечал за себя. Никогда такое больше не повторится!»

В этом же ролике мужчина затрагивает тему своих отношений со скандально известным боксёром и «борцом с проституцией» Вячеславом Дациком. Наряду с шоуменом Стасом Барецким Вячеслав Дацик был близким другом Малмыгина.

В апреле 2019 года, когда Дацик вышел на свободу после очередной отсидки, петербургские СМИ писали, что он увёл у своего друга Малмыгина жену Викторию. При этом женщина, уходя от супруга, отобрала у него всё имущество и написала заявление в полицию, обвинив в употреблении наркотиков и избиениях. Малмыгин три дня провёл в изоляторе.

В видео, которое Малмыгин опубликовал на своём канале месяц назад, он утверждает, что вся история с уходом его жены к Дацику была «постановкой» — якобы их с Викторией брак был фиктивным, чтобы женщина дождалась из тюрьмы своего настоящего возлюбленного — Дацика.

«Мы хотели сыграть в такую игру, красиво всё преподнести: что они [Виктория и Дацик] меня обманули, что она меня обчистила до нитки. На самом деле нет! И в первых числах апреля [2019 года] был разыгран спектакль, когда меня вызвали в полицию, куда Вика якобы обратилась с тем, что я наркоман, что я её избиваю. Это был такой розыгрыш, собственно, меня в полиции и продержали три дня только для видимости», — объяснил Малмыгин.

Второй его скандально известный друг, шоумен Стас Барецкий, прокомментировал RT информацию, что Вячеслава подозревают в убийстве молодой девушки. По словам собеседника RT, в виновность товарища он не верит.

«Я в курсе этих слухов, конечно, но не знаю, что там было. В то, что это он [Малмыгин] убил, не верю. Потому что, насколько я его знаю, а знаю я его очень давно, уже больше десяти лет, человек он вполне адекватный», — заявил RT Стас Барецкий.

Шоумен добавил, что готов помочь другу с адвокатом.