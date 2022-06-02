Жительница российской столицы Юлия Иванова лишилась водительских прав из-за употребления антидепрессанта флуоксетина. Суд посчитал, что она находилась за рулём в состоянии опьянения, хотя препарат не относится к числу запрещённых для автомобилистов. Ранее десятки подобных случаев были зафиксированы в Ставропольском крае, где во многом благодаря общественному резонансу и позиции прокуратуры ряду водителей удалось вернуть права. В отличие от тех случаев, когда рецептурный флуоксетин находили в организме людей, никогда его не употреблявших, Юлия Иванова лекарство действительно принимала. Тем не менее она уверена в своей невиновности и настаивает, что раз вещество не относится к числу запрещённых, то и наказывать за его применение нельзя. Девушка рассчитывает, что незаконное, по её мнению, наказание удастся отменить.

© из личного архива Юлии Ивановой/ Gettyimages.ru

Москвичка Юлия Иванова обратилась в редакцию RT, поскольку стала очередной «жертвой» флуоксетина. Этот антидепрессант отпускается по рецепту и не относится к списку наркотических и психотропных веществ, поэтому водителям не запрещено его принимать. Тем не менее, как ранее неоднократно писал RT, в Ставропольском крае десятки водителей были лишены прав, поскольку в их анализах обнаружили следы этого препарата.

«Называл меня наркоманкой»

Однако ситуация, в которую попала девушка, несколько отличается от того, с чем сталкивались ставропольские водители. Те заявляли, что вообще никогда не употребляли это вещество, а Иванова не отрицает, что несколько лет принимает антидепрессант «Прозак», в котором содержится флуоксетин. Вместе с тем она настаивает, что препарат не относится к числу запрещённых для автомобилистов и, соответственно, не противопоказан для них.

Как рассказала собеседница RT, сотрудники ГИБДД остановили её на повороте с набережной Тараса Шевченко на 2-ю Бородинскую улицу около двух часов ночи 18 марта этого года.

«Той ночью я возвращалась домой со встречи с бывшими коллегами. Абсолютно трезвая, потому что вообще не курю, не употребляю алкоголь и наркотики. Когда уже почти доехала до дома, увидела на повороте наряд ДПС и по требованию полицейского остановилась», — поведала девушка.

«Он сразу попросил меня выйти из машины и стал довольно грубо и бесцеремонно давить на меня. Сходу стал «тыкать» мне, прямо называл наркоманкой, хотя я никогда не употребляла наркотики. Сказал, что сейчас повезут меня на освидетельствование и после лишения прав я потом не получу визы куда-то и так далее. В общем, вёл себя просто вызывающе, оказывая сильное психологическое давление, пугая последствиями предстоящего освидетельствования», — вспоминает она.

«Сейчас я уверена, что он просто пытался подвести меня к другому решению, возможно провоцировал на взятку. Потому что всё это время, минут 20, протокол составлять никто не спешил», — рассуждает Юлия.

© из личного архива Юлии Ивановой

Будучи уверенной в собственной невиновности, Иванова настояла на том, чтобы всё происходило по закону и было проведено освидетельствование. К этому моменту на место конфликта подошёл её гражданский муж, который стал снимать происходящее на видео, и общение стало более корректным.

«Нужного алкотестера у них почему-то не оказалось, ждали другой, в итоге только третий по счёту экипаж его всё-таки подвёз. Тест показал, что я трезвая. Тем не менее, они посчитали, что этого недостаточно и предложили проехать в диспансер на освидетельствование. В качестве основания указали в протоколе, что моё поведение не соответствовало обстановке», — рассказывает Юлия.

«Как мне потом объяснили, это стандартная полицейская формулировка, когда придраться не к чему. Какое поведение соответствует обстановке? Каковы критерии такого поведения? Что я делала не так? На эти вопросы можно даже не пытаться отвечать, потому что при желании отправить на сдачу анализов так можно любого», — считает Иванова.

Примечательно, что в полицейском протоколе (имеется в распоряжении RT) указан лишь один из двух полицейских, который проводил освидетельствование — Дмитрий Иванов.

«Другой, тот самый, который давил на меня в начале, а затем передал своему более корректному коллеге для проверки на алкотестере, не упомянут ни в протоколе, ни в постановлении суда. Но я записала его имя и номер жетона — это Ковалёв Евгений Витальевич, жетон № 77-4119. Если будет какое-то разбирательство по этому поводу, я готова давать показания», — говорит девушка.

«Я была ошарашена»

После сдачи анализов в наркологическом диспансере автомобилистка отправилась домой. Спустя несколько дней она забрала результаты исследования: анализ выявил у неё в организме флуоксетин в концентрации >100 нг/мл.

© из личного архива Юлии Ивановой

Несмотря на то, что вещество не входит в список запрещённых к обороту наркотических и психотропных веществ, в ГИБДД на Иванову составили административный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

«Я была ошарашена. Уже три года принимаю это лекарство, пью по одной таблетке, в инструкции противопоказаний к управлению транспортом нет, о каком опьянении вообще может идти речь? — вспоминает Юлия. — Стала искать в интернете что-то на эту тему и наткнулась на материалы RT о подобных случаях в Ставропольском крае».

«Ситуация там в конечном итоге разрешилась в пользу пострадавших автомобилистов, и в статьях чётко разъяснялось, что наказывать за флуоксетин незаконно. После этого у меня была уверенность, что суд быстро разберётся с этим и дело закроют, поэтому я даже адвоката не стала нанимать, думала всё очевидно», — поясняет девушка.

«Судья не знает такого СМИ как RT»

Судебные заседания по её делу состоялись в мае. «Сразу почувствовала настрой судьи, которая, как мне кажется, не собиралась ни в чём разбираться, полностью доверяя протоколу. Судья мирового суда Ольга Соломатина не учла мою просьбу обозреть практику и обратить внимание на то, что ранее Генпрокуратура чётко высказалась на эту тему по ситуации в Ставрополье. Я пыталась приложить материалы RT, авторитетного СМИ, где про это говорилось, но она заявила, что не знает такого СМИ, поэтому брать их во внимание не собирается», — рассказывает Иванова.

«Полицейские в суд не пришли. Мои доводы судья не принимала, хотя и признала, что не является компетентным специалистом, чтобы давать оценку воздействию на организм флуоксетина. На заседание вызвали врача Голованова, который составлял акт медицинского освидетельствования в диспансере. Когда я обратила его внимание, что в этом документе указано, что никаких клинических признаков опьянения у меня нет: поведение адекватное, заторможенность речи отсутствует, речь внятна, все тесты выполнены, то он сказал: «Ну значит пришла в себя к моменту освидетельствования», — вспоминает девушка. — Голованов также признался, что тоже не является специалистом и не может объективно оценивать влияние «Прозака» на состояние водителя, поэтому его слова носят субъективный характер. Он старался говорить обтекаемо, но, тем не менее, как мне показалось, под давлением судьи он всё же выразил мнение, что под действием «Прозака» я не могла управлять транспортным средством».

© из личного архива Юлии Ивановой

В тексте судебного постановления, с которым ознакомился RT, действительно никак не упомянут полицейский Евгений Ковалёв, а выводы об опьянении Ивановой судья делает в основном на основании мнения врача.

«Всегда верила в справедливость и честность»

Суд признал Иванову виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и лишил водительских прав на полтора года со штрафом в 30 тыс. рублей. Девушка уже обжаловала вердикт, решив на этот раз воспользоваться юридической помощью.

«Дело не только в том, что машина для меня не роскошь, а необходимое для работы средство передвижения, без которого мне будет очень сложно заниматься продюсерской деятельностью: перевозить технику и так далее. Я всегда была очень патриотично настроена, снимала соответствующие фильмы и интервью, всегда верила в справедливость и честность, а здесь столкнулась с чем-то противоположным, — объясняет Юлия. — Юристы подтвердили, что решение по сути абсолютно незаконное, его в итоге, конечно, отменят, но они не уверены, что получится это сделать сразу в апелляционной инстанции. Но я настроена идти до конца и уже направила заявления Дорогомиловскому межрайонному прокурору и в прокуратуру Москвы».

Ловушка для водителей

О ситуации в Ставропольском крае, где множество водителей несколько лет назад были лишены водительских прав за якобы употребление флуоксетина, RT уже рассказывал. Автомобилистов привлекали к административной ответственности по одной и той же схеме. После остановки и просьбы пройти освидетельствование на алкотестере, которое ничего не показывало, их везли в наркологический диспансер. Там врач тоже не находил никаких признаков опьянения, но предлагал сдать на анализ мочу.

При этом многие, анализируя ситуацию, потом вспоминали, что ёмкость с биоматериалом, вопреки требованиям закона, не запечатывалась в их присутствии. Через несколько недель им приходили анализы, в которых говорилось, что в их организме содержался флуоксетин, который никто из них никогда не употреблял.

Gettyimages.ru

При этом концентрация вещества в организме у разных людей сильно варьировалась, порой отличаясь в сотни раз. Тем не менее на основании этих исследований суды лишали их водительских прав за езду в состоянии опьянения, не обращая внимания на многочисленные доводы о незаконности такого решения.

«Заключение нельзя признать правильным»

После долгих мытарств и обращений в различные госструктуры и СМИ некоторым из них повезло. На ситуацию обратили внимание в Генпрокуратуре. Так, в деле Ильи Прокопченко именно по её указанию занимавший пост зампрокурора Ставрополья Игорь Никишин направил протест в Пятый кассационный суд на решения нижестоящих судов.

Никишин просил отменить их за отсутствием события самого правонарушения, причём использовал те же аргументы, которые ранее приводили в судах сами пострадавшие и их адвокаты.

В частности, Никишин отмечал, что суд не выяснил какая именно доза флуоксетина вызывает в организме состояние опьянения. В своём протесте он также отмечал, что данный антидепресант не входит в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, употребление которых запрещено законом, а значит, «при отсутствии у Прокопченко И.А. клинических признаков опьянения, заключение о его нахождении в состоянии опьянения нельзя признать правильным».

В итоге протест прокуратуры суд удовлетворил, вернув Прокопченко водительские права.

© из личного архива Юлии Ивановой

Комментируя новый случай в Москве, Илья Прокопченко рассказал RT, что подобные истории с флуоксетином периодически случаются в регионе до сих пор.

«Пострадавших на самом деле очень много. Только в чате, где я состою, около 50 человек. А есть и три других групповых чата. Люди из самых разных уголков Ставропольского края. Кому-то, как мне и ещё нескольким ребятам, кто обращался в СМИ, в том числе RT, права тогда вернули, но другие продолжают безуспешно судиться», — рассказывает он.

«Что касается Юлии Ивановой, то даже если она употребляла лекарство, это ничего не меняет. Флуоксетин не запрещён для водителей, поэтому его концентрация в организме тоже роли не играет. У нас один из пострадавших имел в организме больше 4 тыс. мкг/мл. Если у неё после употребления одной таблетки нашли около 100 нг/мл, это получается всего 0,1 мкг/мл. Тогда концентрация вещества у двух разных людей отличалась в 40 тыс. раз, и при этом, по мнению судов, они были одинаково пьяны. Как такое может быть? Насколько я знаю, если принять хотя бы десять таблеток, человек уже ходить не сможет, — рассуждает Прокопченко. — В общем, могу посоветовать и ей, и другим попавшим в такую же ситуацию не сидеть сложа руки, а активно пытаться доказывать свою невиновность, обращаясь в жалобами во всевозможные инстанции».

RT будет следить за ходом дела Юлии Ивановой.