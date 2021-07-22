Водители со Ставрополья доказывают незаконность изъятия у них прав

В Ставропольском крае автомобилисты, лишённых водительских удостоверений, надеются на пересмотр своих дел после задержания начальника краевого ГИБДД Алексея Сафонова и его подчинённых, подозреваемых в масштабной коррупции. Водители считают себя пострадавшими от незаконных действий сотрудников госавтоинспекции и связанных с ними медиков. Автомобилисты, остановленные инспекторами, сдавали экспресс-анализы на алкоголь и наркотики, которые ничего не показывали. Однако дополнительные исследования, которые проводил один и тот же врач, выявляли наличие в организме препаратов, о существовании которых водители не знали.

© Wikimedia commons / Фото из личного архива

В Ставропольском крае группа водителей уже не первый год пытается доказать незаконность изъятия у них водительских удостоверений за употребление запрещённых веществ. По словам автомобилистов, никаких препаратов они не употребляли, что подтверждают результаты экспресс-тестов. Однако после того, как сотрудники ГИБДД отвозили водителей после задержания к одному и тому же врачу, в их биоматериалах по результатам исследования обнаруживались следы различных веществ, в том числе и тех, которые не входят в реестр наркотических или психотропных и свободно продаются в аптеках, в частности антидепрессанта флуоксетина.

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Несмотря на это, мировые суды, не обращая внимания на доводы автомобилистов, лишали их прав. Некоторым из них после многочисленных жалоб и обращений всё же удалось добиться правды в вышестоящих инстанциях и вернуть себе права. Но, большинство пострадавших сделать это так и не смогли.

Однако после ареста на два месяца начальника краевого ГИБДД Алексея Сафонова и его подчинённых, подозреваемых в получении взяток на 19 млн рублей, у автомобилистов появилась надежда, что в ходе расследования злоупотреблений, следствие обратит внимание и на их дела.

Как ранее рассказывал RT Сергей Хлебец, сотрудники ДПС остановили его автомобиль в ночь на 9 декабря 2019 года на одной из улиц Ставрополя.

После проверки документов инспектора начали без протокола и понятых досматривать его автомобиль и стали лазить в телефоне. Обнаружив в кармашке передней двери кусочек изоленты, водителя пригласили в машину ДПС для дальнейших вопросов. По словам Сергея, инспекторы заподозрили, что он пьян. Провели на месте освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но водитель был трезв.

Тем не менее, полицейских это не убедило и они повезли мужчину в наркологический диспансер. Но и там результаты экспресс-тестов показали отсутствие запрещённых веществ. Тогда сотрудники ДПС предложили Сергею оставить биоматериал для дальнейших исследований. Через 10 дней мужчина получил на руки заключение о том, что в его организме в момент задержания был препарат гамма-бутиралоктон. Хлебец настаивает, что он его не употреблял и считает результаты сфальсифицированными.

1 октября 2020 года мировой суд на основании данных экспертизы лишил его прав.

«Штраф я до сих пор не платил и не сдавал права. Надеюсь, что справедливость всё же восторжествует. Сейчас мой адвокат дописывает кассационную жалобу и к выходным мы её уже отправим», — поделился с RT Хлебец.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

По его словам, в одном из мессенджеров он состоит в группе, где общаются между собой около 40 водителей, попавших в подобную ситуацию и чьи анализы, как они уверены, были сфальсифицированы. Как рассказывает Хлебец, некоторые из них отчаялись добиться правды и перестали бороться, сдав права в ГИБДД, чтобы начался отсчёт срока лишения, и заплатили штраф. Однако, есть и те, кто надеется добиться справедливости.

Владислав Стешенко подрабатывал таксистом в ночь с 1 на 2 января 2020 года. По его словам, под утро он взял двух нетрезвых пассажирок, которые достаточно шумно себя вели.

«Я отвлёкся и заехал под запрещающий знак. Меня остановили, выписали штраф и потом начали подозревать, что я тоже пьян. Освидетельствование на месте показало по нулям. Повезли в наркологический центр — и там ничего. В итоге сказали оставить свои биоматериалы на дальнейшее обследование. Потом пришли результаты — у меня обнаружили прегабалин или по-другому — «лирику». Я никогда такого не употреблял», — уверяет Стешенко.

В конце мая 2020 года суд лишил его прав. Однако, мужчина тоже до сих пор не сдал водительское удостоверение и после скандала с главой ГИБДД надеется, что справедливость восторжествует.

«Это почти безнадёжное дело. Просто адвокат здесь не поможет. Нужен общественный резонанс. Мы писали много коллективных жалоб, но пока никакого результата. Возможно, у нас есть шанс, если сейчас поднимут всю документацию и как-то приобщат наши дела тоже», — поделился Стешенко.

Илья Прокопченко и Сергей Максимов, о которых ранее рассказывал RT, оказались в числе немногих «счастливчиков», которым всё же удалось доказать свою правоту через судебные органы. При аналогичной схеме остановки и доставки в наркологический диспансер в их анализах по итогам исследования нашли антидепрессант флуоксетин, который мужчины никогда не употребляли. Кроме того, он вообще не считается запрещённым для водителей препаратом.

«Ровно через год после лишения 8 мая 2020 года прошёл суд и мне вернули права. Благодаря вмешательству прокуратуры удалось доказать, что у меня их изъяли незаконно. Единственное, я очень недоволен тем, что судебные приставы списали с меня штраф и теперь проблематично это оспаривать. Поэтому не вижу смысла в том, чтобы сейчас снова за это бороться», — рассказал RT Прокопченко.

© Фото из личного архива

По его словам, многие водители попадаются на эту «удочку» из-за слабого знания законов и порядка прохождения процедур. Однако, в будущем, он уверен, если такое случиться вновь, он сможет грамотно разрешить ситуацию, чтобы исключить возможность фальсификации анализов.