Игра с огнём: в Удмуртии бывший сельский учитель Илья Фарбер арестован за поджог военкомата

В удмуртском посёлке Игра арестовали бывшего сельского учителя Илью Фарбера, которого обвиняют в поджоге местного военкомата. Он признал свою вину, заявив на допросе, что хотел проверить, способен ли на это. В 2012 году Фарбер был фигурантом громкого уголовного дела: его признали виновным в коррупции при проведении ремонтных работ в сельском Доме культуры в Тверской области, которым он руководил.

В Удмуртии ранее судимого за коррупцию бывшего сельского учителя Илью Фарбера арестовали на два месяца по обвинению в поджоге военкомата и призывного пункта в посёлке Игра. О задержании мужчины и заключении его под стражу сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Информацию об аресте Фарбера подтвердила RT его мать. По словам женщины, по этому поводу ей «уже позвонили из Генеральной прокуратуры». Она отказалась как-либо комментировать обвинения, выдвинутые в адрес её сына.

«Хотел узнать, на что я способен»

29 мая Игринский районный суд Удмуртии предъявил Илье Фарберу обвинение в умышленных уничтожении и повреждении имущества, совершённых из хулиганских побуждений, путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). По этой статье ему грозит до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

«Обвиняемый в период с 1 по 21 мая 2022 года, находясь на территории пос. Игра Удмуртской Республики, изготовил зажигательную смесь, разлил её по бутылкам и с их использованием умышленно уничтожил путём поджога принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов Удмуртской Республики имущество», — говорится в сообщении на сайте суда.

По данным местных СМИ, поджог произошёл в ночь с 21 на 22 мая. Злоумышленник выбил окно в здании игринского военного комиссариата на улице Победы и метнул туда бутылку с «коктейлем Молотова». В результате выгорел кабинет на первом этаже — комната резерва. Прибывшие на место происшествия пожарные сумели оперативно потушить пламя, не дав ему распространиться на всё здание. При пожаре никто из сотрудников военкомата не пострадал, в единственном сгоревшем помещении находились только их личные вещи.

Спустя несколько дней сотрудники ФСБ разыскали и задержали подозреваемого в поджоге — им оказался 48-летний Илья Фарбер. При обыске в доме, где проживает мужчина, силовики обнаружили канистры с бензином, проволоку и другие компоненты, из которых Фарбер, предположительно, изготавливал зажигательную смесь.

30 мая в сети появилась видеозапись с допроса Фарбера, проведённого после его задержания. На ней мужчина сознаётся в содеянном.

«Задержан за поджог призывного пункта и военкомата… Восхищён работой оперативных сотрудников… Хотел узнать, на что я способен, способен ли я такое сделать», — отвечает задержанный на вопрос о мотивах своего поступка.

Откаты на строительство

Это не первое резонансное дело с участием Ильи Фарбера. В 2013 году он проходил как обвиняемый по уголовному делу о коррупции. Суд признал Фарбера виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки при проведении ремонтных работ в сельском Доме культуры в Тверской области, которым он руководил.

В 2010 году Фарбер, художник из подмосковного Красногорска, вместе с женой и детьми переехал в посёлок Мошенка Тверской области. Там он устроился работать учителем рисования в сельской школе, а вскоре возглавил местный ДК. В 2011 году глава сельской администрации попросила его организовать ремонт здания — именно он и стал причиной дальнейшего судебного разбирательства в отношении художника.

Как установил суд, ремонтные работы не были проведены в полном объёме, однако Фарбер всё равно подписал акт приёмки — за взятку. По версии следствия, таким образом директор ДК причинил ущерб бюджету на 941 тыс. рублей.

Сам Фарбер своей вины не признал, утверждая, что ему неоднократно приходилось одалживать подрядчику деньги на закупку материалов, поскольку тот затягивал работу, ссылаясь на финансовые трудности. В то же время в суде по делу о коррупции сторона обвинения представила записи разговоров Фарбера с одним из подрядчиков, в которых подсудимый прямо обсуждает получение откатов и взяток.

Изначально Тверской областной суд приговорил Фарбера к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 3,1 млн рублей. Впоследствии этот приговор был отменён Верховным судом. В ходе нового процесса с подсудимого сняли обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а срок лишения свободы уменьшили до трёх лет. В конце 2013 года суд удовлетворил прошение Фарбера об условно-досрочном освобождении, а в январе 2014-го он вышел на свободу.