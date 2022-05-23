Уроженец Грузии получил паспорт РФ после обращения в проект RT «Не один на один»

Герой публикаций RT Рафаэл Немсицверидзе, который более 20 лет не мог получить российский паспорт, стал гражданином РФ. Мужчина родился в Грузии, но ещё в детстве вместе с матерью переехал жить в Санкт-Петербург. Однако в выдаче российского паспорта в 14 лет ему отказали. Чтобы иметь хоть какой-то документ, удостоверяющий личность, он получил грузинское гражданство. После разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией ему стали отказывать в приёме заявления на гражданство РФ, ссылаясь на отсутствие визы. Год назад в проект RT «Не один на один» написала письмо его жена и попросила помощи в оформлении документов. Благодаря содействию сотрудников миграционной службы МВД России Рафаэлу выдали вид на жительство, а затем паспорт.

© Фото из личного архива

Уроженец грузинского города Цхалтубо 40-летний Рафаэл Немсицверидзе получил российское гражданство после обращения в проект RT «Не один на один».

«Муж съездил на присягу, и через несколько дней ему выдали паспорт. Спасибо вам большое, что весь этот год всегда, каждую минуту были рядом и помогали. Даже не верится, что мы наконец-то достигли успеха», — радуется жена Рафаэла Марина Батюкова.

До этого мужчина более 20 лет не мог оформить документы. В начале 1990-х Рафаэл вместе с матерью переехал жить из Грузии в Россию. Семья поселилась в Санкт-Петербурге. Мать Рафаэла получила российское гражданство, а ему в выдаче паспорта отказали, объяснив это тем, что он родился в Грузии. Позже, уже после оформления грузинского гражданства, когда мужчина снова попытался получить документ, ему сообщили, что он находится в России незаконно, так как у него нет визы. Безвизовый въезд в страну на тот момент уже был закрыт для граждан Грузии.

Оказавшись в бюрократическом тупике, семья написала письмо в редакцию RT.

Незаконное нахождение в России

По словам Марины Батюковой, муж неоднократно обращался в миграционное управление, чтобы подать документы на гражданство, но ему всякий раз отказывали, ссылаясь на то, что он находится в России без визы. При этом административных нарушений у него не было.

По словам Марины, из-за отсутствия паспорта её брак с Рафаэлом не зарегистрировали и просили предоставить справку о том, что он не женат в Грузии. Между тем пара воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

После запроса RT в МВД пояснили, что у Немсицверидзе есть основания для получения паспорта в упрощённом порядке, так как его мать является гражданкой РФ. В ведомстве также отметили, что выезжать из страны для оформления визы ему не нужно.

«Учитывая длительное проживание указанного в вашем запросе гражданина на территории Российской Федерации, а также с учётом принимаемых мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлены рекомендации об организации работы по выдаче соискателю российского гражданства вида на жительство без выезда за пределы Российской Федерации и без визы с дальнейшим оказанием содействия в приёме в гражданство Российской Федерации в соответствии с пунктом «к» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — ранее сообщали RT в МВД.

© Фото из личного архива

Согласно этому пункту, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ и имеющие хотя бы одного родителя — гражданина РФ, проживающего в России, имеют право на упрощённое получение гражданства.

Рафаэла вместе с его матерью пригласили в местное миграционное управление и помогли подать заявление на вид на жительство (ВНЖ). В июле 2021 года он получил документ.

Расхождения в написании имени

Через месяц, имея на руках ВНЖ, Рафаэл попытался подать заявление на гражданство, но его вновь не приняли. Выяснилось, что во всех документах (свидетельстве о рождении, аттестате, дипломе, ИНН и СНИЛС) его имя записано по-разному.

«В районном миграционном ведомстве Рафаэлу указали на то, что сведения в поданных документах и в ВНЖ расходятся. В свидетельстве о рождении советского образца он записан как Рафиел. После того как мы запросили новое свидетельство, в нём уже значилось имя Рафиели, и позже ему выдали паспорт на имя Рафиели. Теперь же у сотрудников миграционного ведомства возникли вопросы, почему в старом свидетельстве советского образца, а также документах из образовательных учреждений он записан как Рафиел, а в выданном ВНЖ как Рафиели. Нам предложили через суд доказывать, что он — это тот самый человек, который значится в документе, а также сказали сдавать экзамен на знание русского языка. Мы были обескуражены и не понимали, что дальше делать», — объясняет Марина.

RT повторно обратился в МВД с просьбой помочь семье и принять документы на гражданство у Немсицверидзе.

В октябре Рафаэла пригласили в миграционное ведомство и попросили предоставить справку о несудимости в Грузии. В конце ноября ему пришёл ответ, и он вновь попытался подать документы. Однако потребовалось подтвердить электронную подпись в повторно выданном свидетельстве о рождении. В течение месяца шла проверка, после которой его ещё раз вызвали в управление и сообщили, что с документами всё в порядке. Помогли правильно заполнить анкету и наконец приняли заявление на выдачу паспорта. Через три месяца Немсицверидзе стал гражданином России.