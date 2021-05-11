C детства живущий в России уроженец Грузии получит ВНЖ после запроса RT

Уроженец Грузии 38-летний Рафаэл Немсицверидзе с детства постоянно проживает в Санкт-Петербурге, но так и не смог получить российское гражданство. По словам его жены, в возрасте 14 лет он обратился в миграционное ведомство за паспортом, но ему отказали, поскольку он родился в Грузии. Чтобы иметь хоть какое-то удостоверение личности, Немсицверидзе сделал грузинский паспорт. Когда мужчина в очередной раз попытался подать документы на гражданство РФ, ему сообщили, что он незаконно находится в России и ему необходимо выехать из страны, получить визу, а затем вернуться. После запроса RT в МВД мужчину пригласили в миграционное управление и приняли у него документы на вид на жительство.

© Фото из личного архива

Рафаэл Немсицверидзе родился в городе Цхалтубо Грузинской ССР. Его родители познакомились в Ленинграде. Мать приехала в этот город с Алтая, а отец — из Грузии. В 1980 году они поженились.

Первое время супруги периодически выезжали жить в Грузию, но в начале 1990-х отец Рафаэла умер, и семья окончательно перебралась в Санкт-Петербург. С 1996 года Рафаэл был официально прописан по месту жительства на основании свидетельства о рождении.

Когда Немсицверидзе исполнилось 14 лет, он обратился в паспортный стол за документом, но получил отказ.

«В 1990-е годы годы этим вопросом занималась мама Рафаэла, — рассказывает RT жена Немсицвердизе Марина Батюкова. — Она женщина скромная. Работала и до сих пор работает в детском саду, спорить с сотрудниками паспортного стола, которые отказали в выдаче документа, не стала. Хотя вся семья постоянно проживала в Санкт-Петербурге, у всех были российские паспорта, Рафаэл имел постоянную прописку. Но сказали, что так как он родился в Грузии, то и документ должен получать там».

Рафаэл получил грузинский паспорт через посольство Грузии в Санкт-Петербурге.

После военных событий в Южной Осетии в 2008 году посольство закрылось. Для граждан Грузии ввели визовый режим. Менять паспорт по истечении срока действия Немсицверидзе ездил в Москву в Секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.

Не смогли пожениться

С Мариной, которая позже стала его супругой, Рафаэл был знаком давно, но отношения у них начались не сразу.

«Хотя Рафаэл сразу выражал симпатию, я почему-то не относилась к этому серьёзно, а спустя несколько лет посмотрела на него другими глазами», — рассказывает девушка.

© Фото из личного архива

В 2013 году у пары родился сын Саша, а через четыре года — второй сын, Миша.

«Пожениться мы не смогли, так как в ЗАГСе попросили предоставить справку, что Рафаэл не женат в Грузии, — вспоминает Марина. — В 2013 году, когда Рафаэл получал паспорт в посольстве, мы не догадались её запросить, а поехать в Москву ещё раз на тот момент не было возможности. Мы запросили её через несколько лет в архиве ЗАГСа Приморского района Санкт-Петербурга, где ранее запрашивали повторную выдачу свидетельства о рождении, но ответ нам так и не пришёл».

Немсицверидзе неоднократно обращался в миграционное управление, чтобы подать документы на гражданство, но каждый раз получал отказ.

«Куда мы только не обращались — и в платные окошки в миграционном управлении, и в бесплатные, — вспоминает Марина. — Везде нас отправляли по замкнутому кругу. Кто-то настаивал, что он должен выписаться, потому что якобы незаконно прописан. Мы отказались, потому что поняли, что это неправильно. Потом кому-то не понравилось свидетельство о рождении — мол, ветхое, старое, плохочитаемое. Мы сделали запрос в Грузию, год ждали и получили новое. Теперь они говорят, что надо выехать из страны и заехать обратно, но кто же его без визы из Грузии пустит обратно?».

Хотя сотрудники миграционного ведомства говорят, что Немсицверидзе находится на территории России незаконно, административных нарушений у него нет.

На связи

RT направил запрос в МВД России с просьбой оказать содействие Немсицверидзе в оформлении документов. В ведомстве сообщили, что у мужчины есть основания подать документы в упрощённом порядке, так как его мать — гражданка РФ, постоянно проживающая в России. А также уточнили, что ему не обязательно выезжать из страны и получать визу.

«Учитывая длительное проживание указанного в вашем запросе гражданина на территории Российской Федерации, а также с учётом принимаемых мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлены рекомендации об организации работы по выдаче соискателю российского гражданства, вида на жительство без выезда за пределы Российской Федерации и без визы с дальнейшим оказанием содействия в приёме в гражданство Российской Федерации в соответствии с пунктом «к» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — отметили в пресс-службе МВД.

Как рассказала RT Батюкова, Рафаэл уже был вместе с матерью в миграционном управлении. У него приняли документы на вид на жительство.

«Рафаэла поставили на миграционной учёт. Мы заказали в посольстве справку о несудимости, она уже готова. После праздников мы съездим в Москву, получим её — и полный пакет документов будет готов. С нами постоянно на связи сотрудники миграционного ведомства. Спасибо большое!» — поблагодарила Марина.