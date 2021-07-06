Жителю Санкт-Петербурга выдали вид на жительство после запроса RT в МВД

Герой публикации RT 39-летний Рафаэл Немсицверидзе получил вид на жительство. Мужчина с детства постоянно проживал в Санкт-Петербурге, но в 14 лет в выдаче паспорта ему отказали из-за того, что он родился в Грузии. Получив грузинский паспорт, он несколько раз пытался подать документы на российское гражданство, но их не принимали под различными предлогами. После обращения RT в МВД России Немсицверидзе пригласили в миграционное ведомство, помогли подать заявление на ВНЖ и через месяц выдали документ.

© Фото из личного архива

Уроженцу грузинского города Цхалтубо Рафаэлу Немсицверидзе выдали вид на жительство (ВНЖ). Об этом RT сообщила его жена Марина Батюкова.

«Рафаэлу выдали вид на жительство. Ура! — радуется Марина. — Последний шаг — и получим паспорт. Ещё раз спасибо! Мои тысячи хороших и добрых пожеланий вашему проекту «Не один на один» и Маргарите Симоньян постоянно летят в космос».

После того как Батюкова обратилась в проект «Не один на один», RT направил запрос в МВД России с просьбой оказать содействие Немсицверидзе. Затем, по словам Марины, с ними созвонились сотрудники миграционного ведомства и пригласили на приём.

«Там у Рафа посмотрели документы, объяснили, каких справок не хватает, и попросили приехать с мамой, — рассказывает Марина. — Мы направили запрос в Москву в Секцию интересов Грузии, чтобы получить там справку о несудимости. Когда она была готова, мы съездили её забрать. Затем Рафа поставили на миграционный учёт и после приняли документы на ВНЖ. Из миграционного ведомства нам периодически звонили, интересовались, как идут дела, за что большое спасибо».

Не стали спорить из скромности

Как ранее писал RT, мать Рафаэла родом с Алтая, познакомилась со своим будущим мужем, уроженцем Грузии, в Ленинграде. Первое время после свадьбы супруги жили в Грузии, в городе Цхалтубо. В начале 1990-х годов отец Рафаэла умер, и семья переехала в Санкт-Петербург. Немсицверидзе прописан в этом городе с 1996 года, регистрация была оформлена на основании свидетельства о рождении.

Когда Рафаэлу исполнилось 14 лет, он обратился в паспортный стол, чтобы получить документ, но ему отказали.

По словам Марины Батюковой, мать Рафаэла из скромности не стала спорить с сотрудниками миграционной службы и, несмотря на постоянную регистрацию и наличие у неё российского паспорта, сын остался без документа. Вместе с тем в ведомстве рекомендовали молодому человеку получить грузинский паспорт по месту рождения.

Немсицверидзе пришлось оформить гражданство Грузии через официальное представительство страны в Санкт-Петербурге. Однако после военных событий в Южной Осетии в 2008 году посольство Грузии закрылось, а для граждан страны ввели визовый режим. Рафаэл ездил менять паспорт в Москву в Секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.

В 2013 году у Рафаэла и Марины родился первый ребёнок, а через четыре года второй. Оформить брак супруги не смогли, так как в ЗАГСе Рафаэла просили предоставить справку о том, что он не женат в Грузии. Поехать за ней в Москву ещё раз у супругов не было возможности. Они запросили справку в архиве ЗАГСа Приморского района Санкт-Петербурга, но ответ им так и не пришёл.

В упрощённом порядке

Как рассказала RT Марина, её муж неоднократно пытался подать документы на российское гражданство, но каждый раз его отправляли по замкнутому кругу.

Сначала объясняли, что Рафаэл должен выписаться, так как якобы незаконно прописан. Однако административных нарушений у мужчины нет. Затем в миграционной службе отказались принимать свидетельство о рождении, так как оно «плохо читаемое».

Супруги сделали запрос в Грузию и получили новое свидетельство. Но когда они его предоставили, выяснилось, что Рафаэлу нужно выехать в Грузию для оформления российской визы и заехать обратно. При этом никто не гарантировал, что эту визу в Тбилиси ему выдадут и он сможет вернуться Россию.

После запроса RT в МВД России из ведомства пришёл ответ, что у Немсицверидзе есть основания для подачи документов в упрощённом порядке, так как его мать является гражданкой РФ. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что выезжать из страны и получать визу ему не нужно.

© Фото из личного архива

Как пояснили в МВД, учитывая длительное проживание Немсицверидзе в России, а также с учётом принимаемых мер по борьбе с коронавирусом, в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области были направлены рекомендации об организации работы по выдаче соискателю российского гражданства, ВНЖ без выезда за пределы страны и без получения визы.

Немсицверидзе будет принят в гражданство на основании пункта «к» ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

В соответствии с этим пунктом, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ и имеющие хотя бы одного родителя — гражданина РФ, проживающего в России, имеют право на упрощённое получение гражданства.