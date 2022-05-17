Московского курьера судят за «шпионские» GPS-трекеры

В Москве на 58-летнего курьера Артура Репина завели уголовное дело о незаконном обороте «шпионских» GPS-трекеров. Мужчина настаивает, что невиновен, ссылаясь на то, что в статью УК РФ о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации, по которой его судят, ещё три года назад внесли поправки. Адвокат курьера Наталия Трубачёва напоминает, что сейчас действие статьи 138.1 не распространяется на устройства вроде GPS-трекеров, используемые в бытовых целях. Также она отмечает, что эти гаджеты ввезены в страну в полном соответствии с таможенными правилами России и ЕАЭС, на них выдана декларация соответствия, а сами трекеры находятся в свободной продаже.

Gettyimages.ru

© Westend61

Артур Репин живёт в Москве и работает курьером последние несколько лет. Раньше он получал заказы в специальном приложении, где клиенты запрашивают услугу напрямую у курьера. Так Артур познакомился с Еленой, которая продавала автомобильные гаджеты и электронику, в том числе GPS-трекеры для отслеживания местоположения детей, домашних животных и имущества покупателей. Со временем женщина стала постоянным клиентом Артура.

«Елена (а потом другой продавец, Юлия) давала мне адреса заказчиков в Москве, я по заданию закупал необходимое количество GPS-устройств в московском офлайн-магазине и доставлял гаджеты клиентам. Я проработал так курьером два-три года», — вспоминает Артур.

Мужчина отметил, что один из получателей, которому он привёз устройство, работал в правоохранительных органах и в разговоре мимоходом упомянул статью 138.1 УК РФ. Артур считал, что опасаться ему нечего, поскольку в статью о незаконном обороте специальных технических средств (СТС) ещё в 2019 году были внесены изменения и устройства, которые он доставлял покупателям, по его мнению, не подпадали под новую редакцию статьи.

Контрольная закупка

В январе 2021-го Артуру поступил странный заказ: клиенты назначили встречу в торговом центре, хотя, как правило, курьеров просят приехать на работу или домой к заказчику. Во время встречи «покупатели» задавали нетипичные вопросы, вспоминает Репин.

«Они спрашивали, есть ли у нас в продаже шпионские устройства, которые, например, можно незаметно вмонтировать в розетку, зарядное устройство, прикуриватель в машине и так далее. Я прямо сказал, что ничего такого в продаже нет. Они забрали свой заказ — трекеры GS-07 и GS-21 — и ушли», — рассказывает собеседник RT.

Спустя полгода выяснилось, что та встреча на самом деле была так называемой контрольной закупкой сотрудников ФСБ. В августе Артура вызвали в Следственный комитет для дачи показаний по делу о незаконном обороте СТС. По словам мужчины, его убедили, что он проходит по делу как свидетель.

«Меня опросили, поскольку я был якобы свидетелем по делу в отношении продавца Юлии, с которой я работал. У меня не было ни адвоката в тот день, ничего. Была ещё очная ставка с Юлией. Та заявила, что «все устройства у меня». У меня действительно оставалось несколько гаджетов, поэтому я тогда не стал возражать», — сокрушается Репин.

Из свидетелей — в подозреваемые

Спустя несколько месяцев после допроса в качестве свидетеля Артура вдруг снова вызвали к следователю — но на этот раз уже для предъявления обвинения в незаконном обороте СТС. Мужчина бросился искать адвоката, но не успел — его задержали у входа в метро в центре Москвы и доставили в следственный отдел.

«Следователь спросил, готов ли я признать свою вину, но я себя виновным не считаю, поэтому отказался. В итоге мне предъявили обвинение, вызвали конвой и отправили под арест на трое суток», — рассказывает мужчина.

Через три дня Репина освободили из-под стражи — суд отказался продлить ему меру пресечения. Началось расследование, которое длилось вплоть до мая 2022 года. За это время Артур успел найти адвоката и досконально изучить законы об СТС.

Наталия Трубачёва, представляющая интересы Репина, ранее защищала в суде москвича Дениса Кабреру, которого также пытались осудить по ст. 138.1 УК РФ за попытку продать в интернете китайские радионяни. В мае 2020 года суд полностью оправдал мужчину.

Доводы обвинения

12 мая состоялось первое заседание по делу Артура Репина. В этот день сторона обвинения предоставила результаты экспертизы «шпионских» устройств, проведённой сотрудниками ФСБ. Наталия Трубачёва настаивает, что в заключении много пространных формулировок, никак не доказывающих, что гаджеты относятся к спецсредствам для негласного получения информации.

«В заключении экспертизы указано, например, что устройства предназначены для «преобразования акустического сигнала в электромагнитный высокочастотный с дальнейшей его передачей по каналам связи». Но под такую формулировку попадает почти половина современной техники: и умные колонки, и смартфоны с планшетами», — рассуждает адвокат.

По словам Артура, они с адвокатом ходатайствовали в суде о проведении повторной экспертизы, а также потребовали, чтобы специалисты изучили записи телефонных разговоров Артура. По мнению мужчины, это поможет доказать, что у него отсутствовал какой-либо преступный умысел — он лишь доставлял людям заказанные ими электронные товары.

Закон о шпионских гаджетах

Адвокат Наталия Трубачёва напомнила, что ещё в 2019-м было опубликовано разъяснение пленума Верховного суда РФ от 2018 года, в котором указывается, что к ответственности по ст. 138.1 УК РФ об обороте шпионской техники не должны привлекаться граждане, приобретающие подобные устройства «в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов своей семьи или в целях слежения за домашними животными», то есть в бытовых целях и без преступного умысла.

Впоследствии соответствующие поправки были внесены и в ст. 138.1 УК РФ. Под описание устройств, на которые уже не распространяется действие Уголовного кодекса, попадают в том числе гаджеты, которые доставлял покупателям Артур Репин, подчёркивает его адвокат.

«Оба устройства, купленные у Артура сотрудниками ФСБ в январе 2021 года, находятся в свободной продаже на всех крупных российских маркетплейсах, а также в офлайн-магазинах», — отмечает Трубачёва.

Собеседница RT убеждена, что законных оснований для уголовного дела в отношении её подзащитного нет. По её словам, устройства, которые Артур передал сотрудникам ФСБ, имеют световую индикацию и надписи, а также необходимую документацию для ввоза и продажи на территории РФ.

«Эти гаджеты ввезены в полном соответствии с таможенными правилами России и ЕАЭС, уполномоченным органом выдана декларация соответствия. Так на каком основании уголовное дело? — недоумевает юрист. — Если Росаккредитация выдала на устройства декларацию как на приёмники радионавигационные, то при чём тут вообще граждане, продающие и покупающие их?»

Сам Артур намерен и дальше отстаивать свою правоту в суде.

«Самое грустное, что люди в большинстве своём уверены, что ничего противозаконного не совершают, что внесённые в законодательство изменения эту проблему решили, а оказывается, не все с этим согласны», — подытожил мужчина.