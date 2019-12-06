В Москве молодого отца судят за продажу «шпионской» камеры

Москвича Дениса Кабреру судят за продажу камер, которые сотрудники ФСБ сочли «шпионскими» устройствами из-за внешнего вида: они выглядят как лампочки со встроенными видеокамерами. Денис покупал гаджеты, чтобы приглядывать за своим четырёхлетним сыном, но затем решил продать за ненадобностью. В итоге его задержали за сбыт «специальных технических средств для негласного получения информации». Молодому отцу может грозить до трёх лет тюрьмы или крупный штраф. Сам Кабрера уверен, что купленные им устройства не могут считаться «шпионскими», поскольку продаются в свободном доступе для применения в быту и оснащены звуковыми и световыми индикаторами.

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32-летний москвич Денис Кабрера может оказаться в тюрьме за попытку продать камеры наблюдения, которые он покупал, чтобы приглядывать за своим четырёхлетним сыном. Устройства выглядят как лампочки со встроенной видеокамерой, и в ФСБ сочли их «шпионской техникой».

Когда Денис решил продать камеры за ненадобностью, сотрудники ФСБ нашли опубликованное им предложение в интернете. Как рассказал RT Кабрера, они несколько раз связывались с ним под видом покупателей и интересовались характеристиками камер — в особенности тем, могут ли устройства использоваться для ведения скрытой видеосъёмки.

«Я им говорил, что это не скрытые камеры — объектив большой, его хорошо видно, а при включении камеры срабатывает громкий голосовой сигнал на китайском и английском языках. Из-за этого я и решил продавать камеру: отключить этот сигнал было нельзя, а звук был очень громким», — поясняет Кабрера.

По его словам, он также рассказал звонившим «покупателям», что устройство работает по сети Wi-Fi и управляется через подключение к смартфону. В июле 2019 года Денису назначили встречу, во время которой и произошло задержание.

«Мы встретились с покупателями, я передал камеру, они мне — деньги. Потом вчетвером меня окружили, сказали, что я нарушаю закон», — вспоминает Денис.

Против Кабреры было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК России («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Теперь молодому отцу может грозить до четырёх лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей.

Экспертиза «шпионской» камеры

Денис с выдвинутыми против него обвинениями не согласен. Он подчёркивает, что подобные камеры свободно продаются в интернет-магазинах, в том числе русскоязычных, и позиционируются как устройства для бытового использования. По его словам, из-за звукового сигнала при включении и яркого светодиодного индикатора не распознать в «лампочке» видеокамеру невозможно. Как-то модернизировать устройство, чтобы сделать его менее приметным, Денис не пробовал.

Однако эксперт, проводивший исследование камер по запросу ФСБ, пришёл к другим выводам. В тексте экспертизы, оказавшемся в распоряжении RT, специалист приравнивает камеры к «специальным техническим средствам» (СТС), поскольку они «закамуфлированы» под устройство иного функционального предназначения, а процесс съёмки «не сопровождается какой-либо индикацией, обнаруживаемой со стороны объекта съёмки без детального исследования».

Кабрера подозревает, что эксперт ограничился только внешним осмотром переданных ему видеокамер: «Думаю, он вообще не пытался их включать, потому что не заметить голосовой сигнал и красный светодиод на корпусе невозможно». О наличии световой и звуковой индикации говорится и в инструкции к технике.

Эксперта смутило ещё и отсутствие на корпусе каких-либо маркировочных обозначений, свидетельствующих о предназначении устройства. Объектив камеры, по мнению специалиста, можно заметить, лишь разглядывая её вблизи. Всё это в совокупности послужило поводом отнести эти устройства к «шпионской» технике.

«Представленные на исследование устройства №1 и 2 являются цифровыми видеорегистраторами с функцией записи аудио- и видеоинформации и возможностью передачи сигнала посредством беспроводной связи Wi-Fi; ... находятся в работоспособном состоянии. Представленные на исследование устройства ... имеют признаки специальных технических средств для негласного получения информации», — подытоживает автор экспертизы.

Адвокат Дениса Тимур Идалов обратил внимание, что выводы эксперта сформулированы размыто: «Он не говорит однозначно, что камеры являются «шпионской техникой», а лишь указывает на наличие у оборудования признаков СТС».

Кабрера и его юрист намерены ходатайствовать о проведении в суде эксперимента со включением камеры, чтобы опровергнуть утверждения эксперта об отсутствии у приборов звуковой и световой индикации, оповещающей о ведении видеосъёмки.

11 декабря в Останкинском районном суде Москвы состоится очередное заседание по делу Кабреры, на котором будут опрошены свидетели обвинения. Сам Денис рассчитывает, что в суде зададут вопросы в том числе автору экспертизы, с которой не согласны он и его адвокат. Тимур Идалов настаивает, что эксперт проигнорировал принятое в августе 2019 года примечание к ст. 138.1 УК РФ, выводящее из-под действия закона некоторые бытовые приборы, продающиеся в свободном доступе.

«Такие бытовые приборы не подпадают под норму Уголовного кодекса. Вызывает глубокое сожаление, что дело возбуждено, в то время как приборы, эта лампочка, продаётся в открытом доступе и найти её не проблема. Я считаю, что это имитация борьбы с преступностью в этой сфере», — заключил Идалов.

Поправки в закон

Судебный процесс в отношении Дениса Кабреры стал первым громким уголовным делом о «шпионской» бытовой технике после принятия поправок в статью Уголовного кодекса о СТС. Согласно появившемуся в законе примечанию, устройство не может относиться к «шпионской» технике, если на нём есть элементы индикации.

«(К СТС. — RT) не относятся находящиеся в свободном обороте приборы... с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение, и программное обеспечение с элементами индикации, отображающими режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение», — говорится в примечании к соответствующей статье Уголовного кодекса.

В этом же примечании уточняется, что такие устройства не подпадают под действие уголовной статьи только в том случае, если они не были преднамеренно доработаны обладателем с целью получения информации, составляющей охраняемую законом тайну, без ведома её обладателя. Как утверждает сам Кабрера, он не модифицировал устройство, чтобы скрыть громкий голосовой сигнал, сопровождающий работу камер.

«Вся эта ситуация, конечно, очень неприятна. И жена волновалась, и я тоже волновался. Уголовная статья, судимость — мне этого совершенно не хочется. Я считаю, что невиновен и что данная камера даже не может относиться к СТС-устройствам», — говорит Денис.

Доработка закона об ответственности за оборот «шпионских устройств» началась после вопроса RT на пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году. Речь шла о фермере Евгении Васильеве, ставшем фигурантом уголовного дела из-за трекера для коровы. Мужчина купил GPS-трекер, чтобы следить, где пасётся его телёнок.

Вскоре после того, как журналист RT задал президенту вопрос о справедливости подобных преследований, уголовное дело в отношении Васильева было закрыто. Кроме того, было принято решение внести поправки в законодательство

В августе этого года поправки, защищающие от уголовного преследования граждан, купивших подобные «устройства для негласного слежения» для использования в бытовых целях, вступили в силу.