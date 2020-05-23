Cуд в Москве оправдал мужчину, обвинявшегося в продаже «шпионского» устройства

Останкинский суд Москвы полностью оправдал жителя Зеленограда Дениса Кабреру, который обвинялся в попытке сбыта «шпионских» видеокамер. Мужчина заказал два устройства, напоминающих лампочку, в интернет-магазине, чтобы приглядывать за своим маленьким сыном. Как сообщила RT адвокат Кабреры, суд не усмотрел в действиях мужчины преступного умысла.

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Останкинский районный суд Москвы оправдал жителя Зеленограда Дениса Кабреру, который обвинялся в попытке сбыть «шпионскую» технику. 21 мая в ходе судебных прений прокурор просил назначить Кабрере наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Максимальное наказание по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» — до четырёх лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей.

«Мы выиграли, суд меня полностью оправдал! — сообщил RT Денис. — Радуюсь, конечно, даже не ожидал. Позвонил сейчас жене, она тоже очень рада! Основанием для вынесения оправдательного приговора стало то, что суд не нашёл в моих действиях преступного умысла».

Адвокат Кабреры Наталья Трубачёва пояснила RT, что поскольку её подзащитный был оправдан судом, он имеет право на полную реабилитацию и компенсацию всех процессуальных издержек.

Не скрытая камера

Уголовное дело в отношении Дениса Кабреры было возбуждено в 2019 году, когда он попытался продать две китайские видеокамеры. Сам Кабрера покупал их в интернет-магазине, чтобы присматривать за своим маленьким сыном. Но работающие видеокамеры из-за яркой лампочки мешали ребёнку уснуть, и мужчина решил избавиться от устройств.

Внешне гаджет напоминал обычную лампочку, которую вкручивают в патрон. Сотрудники ФСБ, увидев объявление Кабреры о продаже устройств, заподозрили, что он пытается сбыть запрещённую «шпионскую» технику. Оперативники встретились с Денисом под видом покупателей и задержали его.

На протяжении всего судебного процесса адвокаты Кабреры настаивали, что уголовное преследование в отношении мужчины необоснованно.

Сторона защиты неоднократно подчёркивала, что в августе 2019 года в статью 138.1 УК РФ, которую вменяли Кабрере, были внесены изменения, призванные вывести из-под её действия бытовые приборы вроде подобных камер.

Согласно этим поправкам, к «шпионской» технике не должны относиться устройства бытового назначения, находящиеся в свободном обороте, имеющие звуковую или световую индикацию и иные заметные признаки, указывающие, что с помощью данной техники можно вести видео- и аудиозапись. Адвокаты Кабреры утверждали, что камеры, которые пытался продать их подзащитный, вообще не могут считаться «шпионскими» устройствами.

«Это не скрытые камеры — объектив большой, его хорошо видно, а при включении камеры срабатывает громкий голосовой сигнал на китайском и английском языках, — подчёркивал Кабрера в суде. — Присутствует и световая индикация в виде красного светодиода, который постоянно горит во время съёмки. Из-за этого я и решил продавать камеру: отключить светодиоды и голосовой сигнал было нельзя, а звук был очень громким. Ребёнок плохо засыпал, отвлекался».

Тем не менее по итогам экспертизы, проведённой в ходе следствия, был сделан вывод о том, что изъятые у Кабреры камеры «обладают признаками специальных технических средств для негласного получения информации». Привлечённый стороной защиты независимый специалист счёл указанное заключение «неполным, необъективным и необоснованным», однако у суда не возникло претензий к результатам экспертизы.

Могут продолжить возбуждать дела

В ходе судебного процесса адвокаты Кабреры также ссылались на разъяснение Пленума Верховного суда РФ от 2018 года, в котором указывается, что к ответственности по ст. 138.1 УК РФ об обороте «шпионской» техники не должны привлекаться граждане, приобретающие подобные устройства «в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов своей семьи или в целях слежения за домашними животными», — то есть лица, не имевшие какого-либо преступного умысла. Именно отсутствие преступного умысла у Дениса, который даже не знал, что камеры могут являться СТС НПИ, стало причиной, по которой суд его оправдал, отметила адвокат Наталья Трубачёва.

Она также выразила опасение, что, несмотря на принятые ранее поправки к закону о «шпионской» технике, в России могут продолжить возбуждать уголовные дела против граждан, приобретающих на просторах интернета «запрещённые» бытовые приборы.

«Я думаю, поправок к закону об СТС НПИ от 2019 года и разъяснений Пленума Верховного суда в целом достаточно, чтобы в России сократилось количество уголовных дел в отношении простых граждан, покупающих подобные устройства. Но наши правоохранители, вероятно, будут и дальше заводить подобные дела — может, не так часто, как до введения изменений в закон, но всё-таки будут», — полагает Трубачёва.

Доработка закона об ответственности за оборот «шпионских» устройств началась после вопроса RT на пресс-конференции президента Владимира Путина в 2017 году. Речь шла о фермере Евгении Васильеве, ставшем фигурантом уголовного дела из-за GPS-трекера, который мужчина купил, чтобы знать, где пасётся его телёнок.

Вскоре после того, как журналист RT задал президенту вопрос о справедливости подобных преследований, уголовное дело в отношении Васильева было закрыто, было также принято решение внести поправки в законодательство. Дело Дениса Кабреры стало первым громким судебным процессом, начавшимся после принятия поправок к ст. 138.1 УК РФ.