Отсутствие Крыма в ролике с картой Украины в аэропорту Киева объяснили сбоем

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Министерство информационной политики Украины объяснило трансляцию в международном аэропорту Борисполь ролика с изображением Украины без Крыма техническим сбоем.
Отсутствие Крыма в ролике с картой Украины в аэропорту Киева объяснили сбоем
  • © Национальная полиция Украины

Об этом сообщают «Украинские новости».

«По поводу некорректного изображения карты Европы в проморолике, который демонстрировался в аэропорту Борисполь, Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, взятая с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления — Турция, страны Балтии, Дания и Крым», — указали в ведомстве.

В сообщении министерства указывается, что видео демонстрировалось всего несколько раз, после чего его поменяли на другой ролик.

По факту инцидента начато служебное расследование.

Ранее в Национальную полицию Украины обратился пассажир международного аэропорта Борисполь, сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма.

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