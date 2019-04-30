Отсутствие Крыма в ролике с картой Украины в аэропорту Киева объяснили сбоем
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Об этом сообщают «Украинские новости».
«По поводу некорректного изображения карты Европы в проморолике, который демонстрировался в аэропорту Борисполь, Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, взятая с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления — Турция, страны Балтии, Дания и Крым», — указали в ведомстве.
В сообщении министерства указывается, что видео демонстрировалось всего несколько раз, после чего его поменяли на другой ролик.
По факту инцидента начато служебное расследование.
Ранее в Национальную полицию Украины обратился пассажир международного аэропорта Борисполь, сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма.