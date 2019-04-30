В аэропорту Киева пассажирам показывали ролик с Украиной без Крыма
- © Национальная полиция Украины
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.
«Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, письмо с предложением о размещении подобного контента «поступило на предприятие из Министерства информационной политики».
Как отмечается, в настоящее время полиция собирает доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали видеоролик.
Также открыто производство по статье, предусматривающей уголовную ответственность за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Осенью 2018 года на Украине было организовано расследование в связи с демонстрацией главой Госслужбы по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком карты с российским Крымом.
Также была начата проверка украинского телеканала NewsOne после выхода в эфир передачи с картой Украины без Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.