В аэропорту Киева пассажирам показывали ролик с Украиной без Крыма

В Национальную полицию Украины обратился пассажир международного аэропорта «Борисполь», сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции.

«Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, письмо с предложением о размещении подобного контента «поступило на предприятие из Министерства информационной политики».

Как отмечается, в настоящее время полиция собирает доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали видеоролик.

Также открыто производство по статье, предусматривающей уголовную ответственность за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Осенью 2018 года на Украине было организовано расследование в связи с демонстрацией главой Госслужбы по безопасности на транспорте Михаилом Ноняком карты с российским Крымом.

Также была начата проверка украинского телеканала NewsOne после выхода в эфир передачи с картой Украины без Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.