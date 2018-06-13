Премьер Грузии объявил об уходе в отставку

Короткая ссылка
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что принял решение уйти в отставку.
Премьер Грузии объявил об уходе в отставку
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Рустави 2».

Данное заявление премьер сделал на специальном брифинге.

При этом во время выступления он рассказал об успехах экономики страны, в частности привёл в пример плавающий валютный курс в Грузии, умеренный рост ставок рефинансирования, а также проинформировал о шагах по борьбе с мошенничеством.

Ранее Квирикашвили заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестных акций, однако пообещал уйти в отставку, если это принесёт стране пользу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить