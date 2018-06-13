Премьер Грузии объявил об уходе в отставку
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Об этом сообщает «Рустави 2».
Данное заявление премьер сделал на специальном брифинге.
При этом во время выступления он рассказал об успехах экономики страны, в частности привёл в пример плавающий валютный курс в Грузии, умеренный рост ставок рефинансирования, а также проинформировал о шагах по борьбе с мошенничеством.
Ранее Квирикашвили заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестных акций, однако пообещал уйти в отставку, если это принесёт стране пользу.