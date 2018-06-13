Премьер Грузии объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что принял решение уйти в отставку.

Об этом сообщает «Рустави 2».

Данное заявление премьер сделал на специальном брифинге.

При этом во время выступления он рассказал об успехах экономики страны, в частности привёл в пример плавающий валютный курс в Грузии, умеренный рост ставок рефинансирования, а также проинформировал о шагах по борьбе с мошенничеством.

Ранее Квирикашвили заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестных акций, однако пообещал уйти в отставку, если это принесёт стране пользу.