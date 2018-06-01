Премьер Грузии отказался уходить в отставку на фоне требований протестующих

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне протестных акций, однако пообещал уйти в отставку, если это принесёт стране пользу.

«Как только я буду убеждён, что моя отставка принесёт даже небольшую пользу стране, я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации, это не то время. Для меня важнее сохранить стабильность в стране и как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество», — приводит его слова пресс-служба.

Как сообщает РИА Новости, протестная акция произошла у здания парламента Грузии вследствие убийства подростка в потасовке в центре Тбилиси и дальнейшего расследования инцидента.