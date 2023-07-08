Рогов сообщил, что украинские военные оставили позиции у Пятихаток Запорожской области

Украинские войска оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Противник полностью оставил свои позиции в районе села Пятихатки. Причём вышли внезапно», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что причиной может быть ротация или перегруппировка войск.

«Зачем они оставили позиции, покажет время, но у них были очень большие потери», — отметил он.

Ранее Рогов заявил, что ВС России начали наступление в районе села Пятихатки Запорожской области.

По его словам, командование украинских войск целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ею путь для тяжёлой техники.