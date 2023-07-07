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Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе села Пятихатки в Запорожской области

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России начали наступление в районе села Пятихатки Запорожской области.
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе села Пятихатки в Запорожской области
  • РИА Новости

«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что российские военные, отбив атаку ВС Украины на посёлок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника при помощи миномётного огня и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населённого пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве около 60—70 боевиков.

Ранее он заявил, что командование украинских войск целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ею путь для тяжёлой техники.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об огромных потерях украинских боевиков в результате контрнаступления.

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