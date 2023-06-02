ВСУ за сутки 84 раза наносили удары по населённым пунктам ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 84 раза обстреливали населённые пункты ДНР, по ним было выпущено 575 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя, получившего ранее ранения при обстреле города со стороны ВСУ.

Также подросток получил ранение из-за детонации взрывоопасного предмета в Харцызске.