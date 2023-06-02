ВСУ за сутки 84 раза наносили удары по населённым пунктам ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя, получившего ранее ранения при обстреле города со стороны ВСУ.
Также подросток получил ранение из-за детонации взрывоопасного предмета в Харцызске.