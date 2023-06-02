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ВСУ за сутки 84 раза наносили удары по населённым пунктам ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 84 раза обстреливали населённые пункты ДНР, по ним было выпущено 575 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица. 

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирного жителя, получившего ранее ранения при обстреле города со стороны ВСУ.

Также подросток получил ранение из-за детонации взрывоопасного предмета в Харцызске.

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