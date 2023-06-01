СЦКК ДНР: подросток ранен при детонации взрывоопасного предмета в Харцызске

Подросток получил ранение из-за детонации взрывоопасного предмета в Харцызске.

Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 июня по состоянию на 19:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Населённый пункт Харцызск: в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

23 мая мэр Харцызска Виктория Жукова сообщила, что средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск по городу.

В силовых структурах подчеркнули, что над городом прогремело три взрыва.