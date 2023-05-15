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Школа RT проведёт серию мастер-классов в парке «Музеон» в июне

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Серия мастер-классов состоится в московском парке искусств «Музеон» в рамках третьего сезона летней школы RT в июне.
Школа RT проведёт серию мастер-классов в парке «Музеон» в июне
  • © RT

В рамках третьего сезона специалисты школы RT проведут мастер-классы, посвящённые социальной и научно-популярной журналистике, выбору тем для документального фильма, созданию виральных видео и молодёжного контента.

В июне пройдут шесть открытых лекций о разных аспектах журналистики, мастер-классы и интерактивы от RT и коллег из других СМИ. Участников мероприятий также ожидают призы и полезные знакомства. В ходе каждого мероприятия будет проводиться розыгрыш стильных товаров с символикой RT и мест в следующем потоке онлайн-школы RT.

Серия мастер-классов пройдёт при поддержке Мосгорпарка.

Школа RT приглашает всех, кто хочет связать свою жизнь с медиа, уже работает в СМИ или ведёт свой блог на очные мастер-классы.

Для доступа на мероприятие необходимо пройти регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено.

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