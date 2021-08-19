Около 1 млн человек подали заявления для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму
Почти 1 млн граждан в настоящее время подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале Центризбиркома.
«Лидирует Москва: 738 тысяч заявлений», — уточнила Памфилова.
Ранее сообщалось, что в Москве среди участников электронного голосования в сентябре разыграют 20 квартир и 100 автомобилей.
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