Около 1 млн человек подали заявления для участия в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Почти 1 млн граждан в настоящее время подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

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РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале Центризбиркома. «Лидирует Москва: 738 тысяч заявлений», — уточнила Памфилова. Ранее сообщалось, что в Москве среди участников электронного голосования в сентябре разыграют 20 квартир и 100 автомобилей.