Число IT-преступлений в Москве выросло за шесть лет в 30 раз

Количество преступлений с использованием IT-технологий в Москве за последние шесть лет увеличилось в 30 раз. Об этом заявил врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка.

Об этом он заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Мы отмечаем значительный рост количества так называемых преступлений, совершённых с использованием IT-технологий. Количество этих преступлений (за шесть лет) увеличилось в 30 раз», — цитирует его ТАСС.

Ранее RT со ссылкой на данные МВД сообщал, что в январе — мае 2021 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации было совершено 15,5 тыс. преступлений.