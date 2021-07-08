Число IT-преступлений в Москве выросло за шесть лет в 30 раз

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Количество преступлений с использованием IT-технологий в Москве за последние шесть лет увеличилось в 30 раз. Об этом заявил врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка.
Число IT-преступлений в Москве выросло за шесть лет в 30 раз
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  • globallookpress.com

Об этом он заявил на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Мы отмечаем значительный рост количества так называемых преступлений, совершённых с использованием IT-технологий. Количество этих преступлений (за шесть лет) увеличилось в 30 раз», — цитирует его ТАСС.

Ранее RT со ссылкой на данные МВД сообщал, что в январе — мае 2021 года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации было совершено 15,5 тыс. преступлений.

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