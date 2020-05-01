В Москве привлекли к ответственности 2,5 тысячи нарушителей карантина

В Москве в среду, 29 апреля, привлекли к ответственности более 2,5 тыс. больных коронавирусом и ОРВИ и проживающих с ними граждан, нарушивших обязательную самоизоляцию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

«В среду с помощью систем фото- и видеофиксации и других технических средств к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции были привлечены более 2,5 тыс. человек — это люди, больные коронавирусом и ОРВИ, а также граждане, проживающие вместе с ними», — сообщил Данчиков.

Он добавил, что за всё время зафиксировано почти 4 тыс. таких нарушений.

Также начальник Главконтроля рассказал, что, как считают эксперты, за одно нарушение карантина болеющий коронавирусом человек в среднем заражает двух других граждан, при этом каждый из новых заражённых впоследствии может заразить ещё пятерых человек.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что в Севастополе выявили более 500 нарушений режима самоизоляции.