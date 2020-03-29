В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на диспетчера аэропорта.
«В 12:15 мск совершил посадку самолёт, который привёз людей из Таиланда», — сказал диспетчер.
По его словам, на этом самолёте прибыли 204 человека.
В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Воронежа Наталья Шермина уточнила, что из самолёта сначала высадили часть пассажиров в Шереметьеве, после чего он отправился в Воронеж.
Для выхода пассажиров создали специальный коридор. Всех прибывших обследуют медики.