В Воронеж прилетел борт с российскими туристами из Таиланда

В Воронеж прилетело воздушное судно из Таиланда, на борту которого находятся более 200 жителей Воронежской, Липецкой, Белгородской областей, а также других регионов Центральной России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на диспетчера аэропорта.

«В 12:15 мск совершил посадку самолёт, который привёз людей из Таиланда», — сказал диспетчер.

По его словам, на этом самолёте прибыли 204 человека.

В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Воронежа Наталья Шермина уточнила, что из самолёта сначала высадили часть пассажиров в Шереметьеве, после чего он отправился в Воронеж.

Для выхода пассажиров создали специальный коридор. Всех прибывших обследуют медики.

28 марта спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву.