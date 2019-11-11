Синоптики рассказали о частых погодных аномалиях в зимний период

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, что летом температурных аномалий бывает меньше, чем зимой.

По его словам, летом температурный фон помогает поддерживать солнце, которого зимой в средней полосе практически нет, и любое отклонение от нормы рассматривается как аномалия. В том числе и поэтому можно говорить об аномальной осени в нынешнем году: из-за блокирующих тёплых антициклонов и атлантических циклонов в ноябре погода в Москве превышает норму в отдельные дни на 8—10 °С.

Ранее синоптики сообщили об аномально тёплом ноябре в Москве.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал, как будет меняться климат в России в ближайшие 30 лет.