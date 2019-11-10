Синоптики рассказали об аномально тёплом ноябре в Москве

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Анна Лушникова
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в разговоре с RT рассказал об аномально тёплом последнем осеннем месяце в столице.
Синоптики рассказали об аномально тёплом ноябре в Москве
  • РИА Новости

«Сегодня у нас влияние Атлантики и тёплый сектор. Соответственно, температура выше климатической нормы на 6—7 °С. К середине месяца, в третьей декаде ноября температуры будут слабо отрицательные. Слабые заморозки возможны 13—14 ноября. Но температура будет положительная, выше нуля. Ближайшие семь-восемь дней, как минимум до 18 ноября, температура будет незначительно превышать климатическую норму. Среднесуточные температуры будут выше нуля. Говорить о зиме никак нельзя. Для коммунальщиков и автолюбителей это плюс», — сказал синоптик.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца месяца.

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