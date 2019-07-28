Жительница Балашихи родила четверняшек

Короткая ссылка
Жительница подмосковного города Балашиха родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по региону.

«Впервые в Московском областном перинатальном центре (городской округ Балашиха) на свет появились четверняшки... 4 июля на 31 неделе беременности путём операции кесарева сечения на свет появились замечательные малыши с весом 1200, 1400, 1500, 1500, три сыночка и лапочка дочка: Максим, Арсений, Георгий, Анна», — сообщили в ведомстве.

Ранее Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году.

Отмечалось, что в Москве в 2018 году родились 132,1 тыс. человек. На втором месте — Московская область (83 тыс. человек).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить