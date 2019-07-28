Жительница Балашихи родила четверняшек

Жительница подмосковного города Балашиха родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения по региону.

«Впервые в Московском областном перинатальном центре (городской округ Балашиха) на свет появились четверняшки... 4 июля на 31 неделе беременности путём операции кесарева сечения на свет появились замечательные малыши с весом 1200, 1400, 1500, 1500, три сыночка и лапочка дочка: Максим, Арсений, Георгий, Анна», — сообщили в ведомстве.

Ранее Росстат назвал российские регионы с наибольшим числом родившихся и умерших в 2018 году.

Отмечалось, что в Москве в 2018 году родились 132,1 тыс. человек. На втором месте — Московская область (83 тыс. человек).