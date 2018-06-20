Госдума одобрила проект, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Госдума приняла во втором чтении проект закона, согласно которому предлагается приравнять один день в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии.

Как сообщает РИА Новости, подобный порядок предлагается не распространять на осуждённых за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления.

Также это не будет относиться к осуждённым, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы.

Отмечается, что проект был внесён на рассмотрение в Госдуму ещё в 2008 году.

Предлагается засчитывать один день содержания под стражей в СИЗО за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, в колонии-поселении — за два дня.