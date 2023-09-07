Диктор Анна Шатилова рассказала о вкладе Энвера Мамедова в развитие телевидения

Советский и российский диктор Анна Шатилова заявила, что журналист, бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов, умерший в возрасте 100 лет, сыграл в истории телевидения очень большую роль.

О Мамедове на телевидении всегда говорили с придыханием, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

При нём появилось много новых программ.

«Я на телевидении с 1962 года и помню, когда руководителем пришёл Лапин Сергей Георгиевич, его заместителем был объявлен Энвер Назимович Мамедов. Помню его внешний вид — высоченный, серый костюм. Даже помню, что вот он идёт по «Останкино», и все как будто освобождают ему дорогу», — рассказала Шатилова.

Ранее сообщалось, что журналист, дипломат, бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни.