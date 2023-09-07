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На 101-м году жизни умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

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На 101-м году жизни скончался журналист, дипломат, бывший главный редактор Совинформбюро Энвер Мамедов.
На 101-м году жизни умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких журналиста.

Энвер Назимович Мамедов отметил свой 100-летний юбилей 15 августа. Накануне дня рождения он был представлен к ордену Александра Невского.

Мамедов был талантливым руководителем, коллеги называли его «князем Гостелерадио» Советского Союза.

Он также участвовал в Великой Отечественной войне, но был ранен и демобилизован в 1942 году.

После этого он работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР и принимал участие в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов.

До 1956 года он работал главным редактором главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).

Ранее в Риме скончался итальянский режиссёр Джулиано Монтальдо.

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