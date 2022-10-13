В рамках РЭН-2022 прошла церемония вручения премии «Глобальная энергия»

В рамках Российской энергетической недели прошла церемония вручения премии «Глобальная энергия».

Об этом сообщает oilcapital.ru.

Зампред правительства России Александр Новак вручил награду доктору физико-математических наук Виктору Орлову за фундаментальные исследования по разработке инновационных энергетических технологий на основе быстрых реакторов с теплоносителем из тяжёлых сплавов и замкнутым топливным циклом.

Два лауреата из США обратились к участникам и гостям церемонии по видеосвязи. Это заслуженный профессор инженерии Хьюстонского университета Каушик Раджашекара и старший научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Меркури Канадзидис.

«Мы видим, что из года в год эта награда способствует научным прорывам в отраслях энергетики, популяризирует открытия в сфере ТЭК. Убеждён, что на следующем этапе своего развития премия будет вручаться специалистам, чей талант позволят повысить энергоэффективность уже известных источников энергии и открыть новые, а значит — сделать более комфортной жизнь миллионов людей на планете», — заявил Новак.

Как сообщалось ранее, Российскую энергетическую неделю посетят участники более чем из 50 стран.