Шойгу назвал Сунгоркина настоящим профессионалом своего дела

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Владимир Николаевич был талантливым журналистом, настоящим профессионалом своего дела. Он принимал активное участие в жизни страны, в течение многих лет являлся членом общественного совета при Министерстве обороны России, уделял большое внимание освещению деятельности армии и флота», — отметил Шойгу.

Со своей стороны, художественный руководитель Новой театральной школы Эдуард Бояков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Сунгоркина невероятной личностью.

«Удивительно жизненный человек, удивительно весёлый и здоровый. Мне посчастливилось побывать с ним в экспедициях. Все, кто его знает, понимают, насколько это символично, что он умер в экспедиции. Это великий человек, большая эпоха уходит вслед за ним», — сказал Бояков.

О смерти главного редактора «Комсомольской правды» стало известно 14 сентября.

Издание «Комсомольская правда» подтвердило эту информацию на своём сайте.