военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шойгу назвал Сунгоркина настоящим профессионалом своего дела

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
Шойгу назвал Сунгоркина настоящим профессионалом своего дела
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Владимир Николаевич был талантливым журналистом, настоящим профессионалом своего дела. Он принимал активное участие в жизни страны, в течение многих лет являлся членом общественного совета при Министерстве обороны России, уделял большое внимание освещению деятельности армии и флота», — отметил Шойгу.

Со своей стороны, художественный руководитель Новой театральной школы Эдуард Бояков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Сунгоркина невероятной личностью.

«Удивительно жизненный человек, удивительно весёлый и здоровый. Мне посчастливилось побывать с ним в экспедициях. Все, кто его знает, понимают, насколько это символично, что он умер в экспедиции. Это великий человек, большая эпоха уходит вслед за ним», — сказал Бояков.

О смерти главного редактора «Комсомольской правды» стало известно 14 сентября.

Издание «Комсомольская правда» подтвердило эту информацию на своём сайте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить