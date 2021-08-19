RT получил 11-ю номинацию на Emmy Awards — за освещение конфликта в Нагорном Карабахе

Телеканал RT вышел в финал престижной международной премии International Emmy Awards в категории «Новости» с серией репортажей о вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе в конце 2020 года. Это уже 11-я номинация RT на Emmy.

Корреспондент RT Игорь Жданов вместе со съёмочной группой оказался в эпицентре бомбардировки Степанакерта — столицы Нагорного Карабаха. Он также поговорил с беженцами и матерями солдат, воюющих по обе стороны конфликта.

Конкурентами RT в категории «Новости» стали телеканалы Sky News, Al Jazeera English и бразильский Globo. Победители International Emmy будут объявлены 28 сентября.

RT стал 11-кратным финалистом Emmy Awards. Ранее телеканал семь раз был номинирован на международную премию International Emmy, дважды — на американскую Daytime Emmy и один раз — на News and Documentary Emmy, которая вручается за новостные и документальные работы.

В прошлом году в финал International Emmy в категории «Новости» вышла серия репортажей RT о катастрофе самолёта SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. В 2019 году — репортажи RT о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В 2018 году — спецрепортажи, посвящённые гуманитарной катастрофе в иракском Мосуле.

В 2016 году финалистом International Emmy стала серия сюжетов о 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году номинацию получили спецрепортажи о голодовке заключённых в американской тюрьме Гуантанамо (Куба). В 2012 году RT стал финалистом премии за освещение акций движения Occupy Wall Street в США, в 2010 году — за эфир о первом визите президента США Барака Обамы в Россию.

В июле 2021 года на премию News and Documentary Emmy Awards был номинирован VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Кроме того, в мае 2020 года номинацию на американскую премию Daytime Emmy получило финансово-экономическое шоу Boom Bust, выходящее на RT America, а в 2017 году — ведущий программы «Есть контакт», лауреат Пулицеровской премии Крис Хеджес.