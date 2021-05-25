Онлайн-школа RT проведёт серию мастер-классов в парке «Музеон»

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Онлайн-школа RT проведёт серию мастер-классов в московском парке искусств «Музеон» в июне. Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут о социальной, военной, документальной журналистике, а также о том, как креативно подать историю в соцсетях. Мастер-классы организованы при поддержке Мосгорпарка.
Онлайн-школа RT проведёт серию мастер-классов в парке «Музеон»
  • Школа RT Музеон
  • © RT

Участие в мастер-классах бесплатное, регистрация доступна по ссылке: https://rtaleshina-org.timepad.ru/event/1633223/.  

«За полтора года существования Онлайн-школы RT обучение в ней прошли около 500 начинающих и опытных медийщиков со всей страны. Наши видеоуроки с удовольствием смотрели во время пандемии, но почти в каждом отзыве был запрос на «развиртуализацию». Мы рады, что наконец можем предложить всем неравнодушным к медиа долгожданные очные встречи», — говорит руководитель Онлайн-школы RT Анна Ковтунова. 

Мастер-классы пройдут в павильоне «Школа» московского парка искусств «Музеон» в июне с 19:00 до 21:00. Среди участников будет разыграна возможность пройти обучение в Онлайн-школе RT.

  • Онлайн-школа RT

Программа: 

1. 2 июня — «Digital storytelling: цифровые проекты с использованием новейших иммерсивных технологий». Спикер — Аня Фёдорова, креативный продюсер RT Creative Lab — творческой команды RT, соцмедиапроекты которой завоевали более ста международных и российских наград. 

2. 7 июня — «Военная журналистика и работа в горячих точках. Профессия — военкор: оправдан ли риск». Спикер — Мария Финошина, военный корреспондент RT, освещавшая большинство крупных военных конфликтов последних лет. 

3. 9 июня — «Как журналисты могут изменить жизнь конкретного человека?» Спикер — Анна Абакумова, продюсер социального проекта «Не Один На Один», который помогает людям, столкнувшимся с несправедливостью. 

4. 16 июня — «Докуреалити: секреты производства». Спикер — Артур Соколов, заместитель руководителя RT Россия — YouTube-канала о России. 

5. 23 июня — «Драматургия в документальном кино». Спикер — Екатерина Яковлева, руководитель документального телеканала RTД, фильмы которого удостоены многих международных и российских наград. 

В 2016 году RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по направлениям «ТВ- и онлайн-журналистика», «Новые медиа» и «Съёмка и постпродакшен» стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже более 800 человек из более 20 стран. Некоторые выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.

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