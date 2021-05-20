RT America вышел в финал Monte-Carlo Television Festival

Телеканал RT America (Т&R Productions) стал финалистом одного из самых престижных международных телевизионных фестивалей Monte-Carlo Television Festival. На главный приз претендует выпуск новостной программы, которую ведёт лауреат премий Emmy и Peabody Рик Санчес.

Выпуск программы «Новости с Риком Санчесом», посвящённый беспорядкам в Армении после подписания перемирия с Азербайджаном, вышел в финал в номинации «Освещение новостей». За победу в этой категории RT соревнуется, в том числе с Al Jazeera English и France Télévisions.

«RT America не прекращал студийную работу даже в разгар пандемии. Мы смогли выдавать срочные новости в прямом эфире, используя видео с места событий, как, например, в день, когда участники демонстрации штурмовали здание парламента Армении», — рассказал Рик Санчес.

RT становился победителем фестиваля в Монте-Карло, оставив позади CNN, Al Jazeera и Sky News. Телеканал был удостоен главной награды за эфир о падении челябинского метеорита в 2013 году. В 2014 году RT вышел в финал фестиваля с эфиром о столкновениях демонстрантов и полиции в День соборности Украины 22 января. В 2015 году финалистом Monte-Carlo Television Festival стал выпуск о массовом расстреле мирных жителей на митинге в честь празднования Дня Победы в Мариуполе. В 2017 году в финал вышел спецвыпуск RT о выборах в Государственную думу. В 2018 году финалистом конкурса стал эфир о гуманитарной катастрофе в Мосуле. В 2019 году в финал вышел эфир RT о протестах «жёлтых жилетов» во Франции.

Международный телевизионный фестиваль в Монте-Карло, созданный в 1961 году по инициативе князя Монако Ренье, — крупнейший в мире форум телевизионных фильмов, репортажей и новостных программ. Главный приз и символ фестиваля — золотая копия статуэтки нимфы Салмакиды («Золотая нимфа»), оригинал которой находится в Лувре.