Антон Красовский присоединился к команде RT

Журналист и общественный деятель Антон Красовский присоединился к команде телеканала RT. Он будет руководить производством новых YouTube-шоу на русском языке и выступит их генеральным продюсером. Антон Красовский — автор совместного с RT цикла документальных фильмов «Эпидемия», основатель фонда «СПИД.ЦЕНТР» для помощи людям, живущим с ВИЧ в России.

«Я счастлив присоединиться к команде RT в качестве руководителя одной из дирекций. Меня дико воодушевляет то, что мы будем заниматься именно русскоязычным контентом. Мне действительно кажется важным, чтобы холдинг занимался не только иностранным зрителем, но и нашим собственным, русскоговорящим, русскоязычным, попросту говоря, русским человеком. Я надеюсь, что вместе у нас получится что-то довольно впечатляющее», — сказал Антон Красовский.

С 2019 года Красовский совместно с RT работает над циклом документальных фильмов «Эпидемия». Первый сезон проекта был посвящён возникновению и борьбе с ВИЧ-инфекцией в СССР и России. Один из выпусков — «Элиста'88» — получил бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards.

Второй сезон «Эпидемии» рассказывает о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в крупных московских больницах, в том числе в «красных зонах» и отделениях интенсивной терапии. Съёмки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане. В августе 2020 года RT представил фотовыставку проекта «Эпидемия» на Гоголевском бульваре в Москве. Экспозиция включала более 30 снимков специального фотокорреспондента Максима Авдеева — портреты медиков и волонтёров, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19.

Антон Красовский до 2019 года был руководителем основанного им некоммерческого фонда «СПИД.ЦЕНТР». Ранее работал в телекомпании НТВ, сотрудничал с изданиями «Коммерсантъ», «Независимая газета» и т. д. В октябре 2020 года был удостоен гран-при премии Digital Health Awards в категории «Человек года». Проект «Эпидемия» номинирован на премию «Сноба» «Сделано в России».